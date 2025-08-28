Усі розділи
Росія атакує Київ дронами і ракетами: вирують пожежі, є загиблий і постраждалі

Тетяна Олійник, Ольга Глущенко Четвер, 28 серпня 2025, 03:02
Росія атакує Київ дронами і ракетами: вирують пожежі, є загиблий і постраждалі
фото - генштаб зсу

Увечері 27 серпня та в ніч проти 28 серпня в Києві працювала ППО на тлі загрози ворожих дронів і ракет, зафіксовані пожежі, є постраждалі та загиблий.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, Повітряні сили ЗСУ, КМВА, керівник КМВА Тимур Ткаченко

Пряма мова: "На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!"

Деталі: У Повітряних силах повідомляли про БпЛА повз Бровари у напрямку Києва.

Оновлено: О 22:33 Кличко повідомив, що, за попередньою інформацією, у Святошинському районі у двір 9-поверхового житлового будинку впав російський БпЛА. Вибуху і пошкоджень немає.

Після третьої години ночі в Києві пролунала серія вибухів, КМВА повідомила про загрозу балістики і роботу ППО у столиці.

О 3:15 Кличко інформував про виклик медиків у Дніпровський район столиці.

Також він зазначив, що екстрені служби виїхали в Шевченківський та Дарницький райони. За його словами, падіння уламків зафіксоване у Деснянському районі.

Дослівно КМВА о 3:28: "Комбінована атака на столицю триває, в різних районах міста чути роботу ППО".

Пряма мова Ткаченка: "В Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на житлові будинки за двома адресами".

Оновлено: О 4:04 Кличко повідомив, що наразі екстрені служби працюють у трьох районах столиці.

За його попередніми даними, медики госпіталізували двох постраждалих.

У Дарницькому пошкоджені 2 житлових будинки.

Також гасять пожежу в нежитловій забудові.

У Дніпровському зафіксоване падіння уламків на триповерхову офісну будівлю. Є загоряння.

Також пожежа в багатоповерховому будинку.

У Шевченківському постраждала нежитлова забудова.

Пряма мова Кличка: "У Соломʼянському районі пожежа в приватному будинку.

У Дніпровському – пожежа в 25-поверховому будинку. Та падіння уламків на територію дитсадка. Загоряння.

Екстрені служби працюють на місцях".

Деталі: Також Кличко уточнив, що кількість постраждалих у Дніпровському районі столиці зросла до 5.

О 4:33 Ткаченко повідомив, що, за попередніми даними, внаслідок ворожої атаки в Києві загинув чоловік.

КиївППО
