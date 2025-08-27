Усі розділи
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 110 боїв

Тетяна ОлійникСереда, 27 серпня 2025, 23:04
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 110 боїв
фото - генштаб зсу

110 боїв відбулось на фронті з початку доби 27 серпня, з них 33 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 27 серпня

Дослівно: "З початку доби відбулося 110 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 56 авіаційних ударів, застосувавши 84 керовані авіабомби. Зафіксовано 1647 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3554 артилерійські обстріли".

Деталі: Шість бойових зіткнень відбулося сьогодні на Північно-Слобожанському і Курському напрямках.

Три атаки відбили українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Глибоке та Колодязне. Дотепер не вщухають два боєзіткнення поблизу Вовчанська та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався прорватися на наші оборонні позиції у районі Куп’янська.

Двадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутись у районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки й Шандриголового.

На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили три атаки поблизу Федорівки, Григорівки та в напрямку Сіверська.

Ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку у районах Плещіївки, Торецька та Полтавки.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, протягом дня, агресор здійснив 33 штурмові та наступальні дії. Активність російських окупантів зафіксована у районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка та в напрямках населених пунктів Мирноград, Родинське, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Червоний Лиман, Покровськ.

На Новопавлівському напрямку оборонці зупинили 15 атак у районах населених пунктів Філія, Іванівка, Воскресенка та в бік населеного пункту Січневе.

Генштаббойові діїросійсько-українська війна
