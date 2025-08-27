Генштаб: На фронте с начала суток произошло 110 боев

110 боев произошло на фронте с начала суток 27 августа, из них 33 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 27 августа

Дословно: "С начала суток произошло 110 боевых столкновений. Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 56 авиационных ударов, применив 84 управляемые авиабомбы. Зафиксировано 1647 ударов дронами-камикадзе, враг осуществил 3554 артиллерийских обстрела".

Детали: Шесть боевых столкновений произошло сегодня на Северо-Слобожанском и Курском направлениях.

Три атаки отразили украинские подразделения на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Глубокое и Колодезное. До сих пор не утихают два боестолкновения вблизи Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении противник шесть раз пытался прорваться на наши оборонительные позиции в районе Купянска.

Двадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в районах Новомихайловки, Нового Мира, Зеленой Долины, Колодезов, Торского, Серебрянки и в направлениях Ямполя, Закитного, Дроновки и Шандриголового.

На Северском направлении наши защитники успешно остановили три атаки вблизи Федоровки, Григоровки и в направлении Северска.

Враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Плещеевки, Торецка и Полтавки.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор осуществил 33 штурмовые и наступательные действия. Активность российских оккупантов зафиксирована в районах населенных пунктов Владимировка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Сухецкое, Лисовка, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка и в направлениях населенных пунктов Мирноград, Родинское, Проминь, Балаган, Новопавловка, Червоный Лиман, Покровск.

На Новопавловском направлении защитники остановили 15 атак в районах населенных пунктов Филия, Ивановка, Воскресенка и в сторону населенного пункта Сычнево.