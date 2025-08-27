Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: На фронте с начала суток произошло 110 боев

Татьяна ОлейникСреда, 27 августа 2025, 23:04
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 110 боев
фото - генштаб всу

110 боев произошло на фронте с начала суток 27 августа, из них 33 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 27 августа

Дословно: "С начала суток произошло 110 боевых столкновений. Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 56 авиационных ударов, применив 84 управляемые авиабомбы. Зафиксировано 1647 ударов дронами-камикадзе, враг осуществил 3554 артиллерийских обстрела".

Реклама:

Детали: Шесть боевых столкновений произошло сегодня на Северо-Слобожанском и Курском направлениях.

Три атаки отразили украинские подразделения на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Глубокое и Колодезное. До сих пор не утихают два боестолкновения вблизи Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении противник шесть раз пытался прорваться на наши оборонительные позиции в районе Купянска.

РЕКЛАМА:

Двадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в районах Новомихайловки, Нового Мира, Зеленой Долины, Колодезов, Торского, Серебрянки и в направлениях Ямполя, Закитного, Дроновки и Шандриголового.

На Северском направлении наши защитники успешно остановили три атаки вблизи Федоровки, Григоровки и в направлении Северска.

Враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Плещеевки, Торецка и Полтавки.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор осуществил 33 штурмовые и наступательные действия. Активность российских оккупантов зафиксирована в районах населенных пунктов Владимировка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Сухецкое, Лисовка, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка и в направлениях населенных пунктов Мирноград, Родинское, Проминь, Балаган, Новопавловка, Червоный Лиман, Покровск.

На Новопавловском направлении защитники остановили 15 атак в районах населенных пунктов Филия, Ивановка, Воскресенка и в сторону населенного пункта Сычнево.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видео, обновлено В Киеве уже 10 погибших и 45 раненых из-за российского удара
фото, видео В РФ заявили про атаку сотни дронов: горят два НПЗ
Пограничники начали выпускать из Украины мужчин в возрасте до 22 лет
фото Россияне нанесли удар по парку поездов Интерсити+: бушевал пожар
СМИ: Германии считают, что идентифицировали всех причастных к взрывам на "Северных потоках"
видеоВ Деснянском районе Киева произошел спор между главой РГА и заместителем главы КГГА
Все новости...
Генштаб
130 боевых столкновений произошло на фронте с начала суток – Генштаб
Генштаб подтвердил бои в двух селах Днепропетровской области, но отрицает оккупацию
Россия потеряла еще почти 900 солдат в войне против Украины – Генштаб
Последние новости
09:40
фото, видео, обновлено В Киеве уже 10 погибших и 45 раненых из-за российского удара
09:38
Цены на нефть реагируют на новые пошлины США против Индии
09:33
фото, видео В РФ заявили про атаку сотни дронов: горят два НПЗ
09:31
За первую половину 2025 года в Украину завезли на 38% больше электромобилей, чем в прошлом году
09:30
"Кинжалы", баллистика, дроны: ПВО обезвредила 589 российских целей, есть попадания в 13 локациях
09:28
фотоВ Киеве из-за российского удара повреждено здание представительства Евросоюза
09:19
"Укрзализныця" сообщила о последствиях российской атаки: задерживаются 7 поездов
09:02
60% поляков поддерживают вето президента на закон о помощи украинцам
08:44
В Польше запустили "необходимые процедуры" из-за массированной атаки РФ на Украину
08:42
Российские войска убили двух человек в Донецкой области, еще 5 ранены
Все новости...
Реклама:
Реклама: