Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ: У Німеччині вважають, що ідентифікували всіх причетних до вибухів на "Північних потоках"

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 27 серпня 2025, 23:26
ЗМІ: У Німеччині вважають, що ідентифікували всіх причетних до вибухів на Північних потоках
фото ілюстративне

Німецькі правоохоронці вважають, що встановили особи всіх учасників "диверсійної групи", відповідальної за вибухи на російських газогонах "Північний потік".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на спільне розслідування німецьких видань ARD, Süddeutsche Zeitung та Zeit

Деталі: У розслідуванні йдеться, що попередньо Німеччина ідентифікувала сімох людей, які здійснили підриви "Північних потоків" у 2022 році, усі – громадяни України.

Реклама:

Один із них – Сергій Кузнєцов, затриманий в Італії минулого тижня. Німецьке слідство вважає його координатором "диверсійної групи". Окрім нього, підозрюють чотирьох водолазів, експерта-вибухотехніка і шкіпера, який керував судном "Андромеда", за допомогою якого вдалось дістатись "Північних потоків".

Сьомий підозрюваний – український військовослужбовець Всеволод К., який проходив навчання в Німеччині – за деякими даними, загинув на фронті в Україні, стверджується в розслідуванні.

Деталей щодо підозрюваних ЗМІ розкривають небагато. Приміром, серед підозрюваних водолазів нібито є українка з приватної водолазної школи в Києві, а моряка, начебто родом з Одеси, видали відбитки пальців, які він здавав під час однієї з попередніх поїздок у Нідерланди і які знайшли на "Андромеді".

РЕКЛАМА:

Також у розслідуванні стверджується, що німецьке слідство виявило деякі ознаки звʼязку підозрюваних у вибухах на "Північних потоках" з "українськими спецслужбами або військовими". Це, серед іншого, наявність фальшивих українських паспортів у підозрюваних (у Кузнєцова їх начебто два).

Але слідство не довело, чи були вибухи санкціоновані українською владою, ідеться в матеріалі.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року після вибухів біля данського острова Борнгольм у Балтійському морі було виявлено загалом чотири витоки на двох трубопроводах.

Політики та ЗМІ спочатку припустили, що за вибухами стоять російські зловмисники. Зрештою, слідчі Федеральної поліції та Федеральної прокуратури Німеччини виявили зв'язок з Україною.

У 2024 році федеральний прокурор Єнс Роммель отримав ордер на попередній арешт одного з підозрюваних водолазів – громадянина України. Однак підозрюваний покинув свій будинок у Польщі до того, як його вдалося заарештувати.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не причетна до вибухів, та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.

Німеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ЗМІ: У Німеччині вважають, що ідентифікували всіх причетних до вибухів на "Північних потоках"
У Києві працює ППО: Росія запустила ударні безпілотники
відеоУ Деснянському районі Києва сталась суперечка між головою РДА та заступницею голови КМДА
Стефанішина офіційно стала послом України в США
Партія "Наш край" вирішила саморозпуститися
Кабмін дозволив виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад, але є винятки
Усі новини...
Німеччина
"Надійний і модний атрибут": у Німеччині розкритикували сайт за продаж хіджабів для дівчаток
У 2024 році Німеччина експортувала рекордну кількість озброєнь, найбільше – Україні
Канцлер Німеччини: Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала
Останні новини
00:40
Куди зникають шкарпетки та ще шість (не)розгаданих таємниць прання
00:20
Росія і Китай вперше провели спільне підводне патрулювання в Тихому океані
23:56
В IndyCar спростували можливий перехід їхнього чемпіона до Формули-1
23:47
Новини економіки 27 серпня: прогноз щодо "Дружби", атаки РФ знеструмили сто тисяч споживачів
23:26
ЗМІ: У Німеччині вважають, що ідентифікували всіх причетних до вибухів на "Північних потоках"
23:18
Rheinmetall побудує у Румунії пороховий завод
23:04
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 110 боїв
22:50
10 порад батькам від вчителів перед стартом навчального року
22:41
Власник TikTok став найбільшою соцмережею у світі за доходами
22:20
Російський FPV-дрон атакував "швидку" в Куп’янську на Харківщині, двоє поранених
Усі новини...
Реклама:
Реклама: