СМИ: Германии считают, что идентифицировали всех причастных к взрывам на "Северных потоках"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 27 августа 2025, 23:26
СМИ: Германии считают, что идентифицировали всех причастных к взрывам на Северных потоках
фото иллюстративное

Немецкие правоохранители считают, что установили личности всех участников "диверсионной группы", ответственной за взрывы на российских газопроводах "Северный поток".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на совместное расследование немецких изданий ARD, Süddeutsche Zeitung и Zeit

Детали: В расследовании говорится, что предварительно Германия идентифицировала семерых человек, которые осуществили подрывы "Северных потоков" в 2022 году, все – граждане Украины.

Один из них – Сергей Кузнецов, задержанный в Италии на прошлой неделе. Немецкое следствие считает его координатором "диверсионной группы". Кроме него, подозревают четырех водолазов, эксперта-взрывотехника и шкипера, который управлял судном „Андромеда", с помощью которого удалось добраться до "Северных потоков".

Седьмой подозреваемый – украинский военнослужащий Всеволод К., который проходил обучение в Германии – по некоторым данным, погиб на фронте в Украине, утверждается в расследовании.

Деталей о подозреваемых СМИ раскрывают немного. Например, среди подозреваемых водолазов якобы есть украинка из частной водолазной школы в Киеве, а моряка, вроде бы родом из Одессы, выдали отпечатки пальцев, которые он сдавал во время одной из предыдущих поездок в Нидерланды и которые нашли на "Андромеде".

Также в расследовании утверждается, что немецкое следствие обнаружило некоторые признаки связи подозреваемых во взрывах на "Северных потоках" с "украинскими спецслужбами или военными". Это, среди прочего, наличие фальшивых украинских паспортов у подозреваемых (у Кузнецова их якобы два).

Но следствие не доказало, были ли взрывы санкционированы украинскими властями, говорится в материале.

Напомним, в конце сентября 2022 года после взрывов у датского острова Борнгольм в Балтийском море было обнаружено в общей сложности четыре утечки на двух трубопроводах.

Политики и СМИ сначала предположили, что за взрывами стоят российские злоумышленники. В конце концов, следователи Федеральной полиции и Федеральной прокуратуры Германии обнаружили связь с Украиной.

В 2024 году федеральный прокурор Йенс Роммель получил ордер на предварительный арест одного из подозреваемых водолазов – гражданина Украины. Однако подозреваемый покинул свой дом в Польше до того, как его удалось арестовать.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина не причастна к взрывам, и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.

