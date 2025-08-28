В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
Четвер, 28 серпня 2025, 02:20
У ніч проти 28 серпня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.
Джерело: мапа повітряних тривог, Телеграм-канали ОВА
Деталі: Після другої ночі в четвер повітряна тривога охопила усі області, крім трьох південних – Миколаївської, Одеської та Херсонської.
Реклама:
Моніторингові пабліки повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Оновлено: О 2:25 почали оголошувати відбої повітряної тривоги. У деяких областях вона тривала кілька хвилин. Проте в багатьох областях повітряна тривога триває через загрозу ворожих БпЛА.