В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу

В ночь на 28 августа в Украине объявили масштабную воздушную тревогу.

Источник: карта воздушных тревог, Телеграмм-каналы ОВА

Детали: После двух ночи в четверг воздушная тревога охватила все области, кроме трех южных - Николаевской, Одесской и Херсонской.

Мониторинговые паблики сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Обновлено: В 2:25 начали объявлять отбои воздушной тревоги. В некоторых областях она продолжалась несколько минут. Однако во многих областях воздушная тревога продолжается из-за угрозы враждебных БПЛА.