В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу
Четверг, 28 августа 2025, 02:20
В ночь на 28 августа в Украине объявили масштабную воздушную тревогу.
Источник: карта воздушных тревог, Телеграмм-каналы ОВА
Детали: После двух ночи в четверг воздушная тревога охватила все области, кроме трех южных - Николаевской, Одесской и Херсонской.
Мониторинговые паблики сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Обновлено: В 2:25 начали объявлять отбои воздушной тревоги. В некоторых областях она продолжалась несколько минут. Однако во многих областях воздушная тревога продолжается из-за угрозы враждебных БПЛА.