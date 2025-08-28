За два роки Європа у шість разів наростили виробництво бєприпасів – Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що країни Європи виробляють зараз у шість разів більше боєприпасів, ніж два роки тому, але темпи роботи ВПК потрібно прискорити.

Джерело: Рютте під час виступу на відкритті найбільшого в Європі заводу з виробництва артилерійських снарядів Rheinmetall в німецькому місті Унтерлюс, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Рютте: "Річні потужності Європи з виробництва артилерійських боєприпасів у шість разів більші, ніж лише два роки тому. Очікується, що до кінця цього року вони досягнуть 2 мільйонів снарядів. І Rheinmetall забезпечує значну частину цього зростання".

Деталі: Генсек НАТО також закликав виробників оборонної продукції докласти аналогічних зусиль у збільшенні виробництва танків, систем протиповітряної оборони та ракет.

Пряма мова Рютте: "Я закликаю вас у Rheinmetall та всю трансатлантичну оборонно-промислову базу підтримувати високий рівень виробництва, піднімати планку ще вище та використовувати можливості для спільної роботи в усьому Альянсі та, звичайно, з нашими партнерами, такими як Україна".

Деталі: Тільки завод в Унтерлюсі планує виробляти 350 тис. артилерійських снарядів на рік, зазначив Рютте, додавши, що заводи Rheintmetall по всьому світу цього року планують випустити 700 тис. артилерійських боєприпасів.

За його словами, оскільки Росія та Китай кидають виклик НАТО, прискорюючи виробництво військової продукції, Альянсу необхідно зміцнити власну оборонну промислову базу, зокрема, навчаючись на інноваціях України.

Пряма мова Рютте: "Виклики, з якими ми стикаємося, не зникнуть найближчим часом. Щоб пришвидшити виробництво вкрай необхідних видів озброєння, ми можемо спиратися на наш досвід у нарощуванні виробництва снарядів.

І ми можемо вчитися на інноваційній промисловій мобілізації України. Тому нам потрібно перезапустити деякі з наших непрацюючих виробничих ліній, розробити швидші виробничі процеси та закупити компоненти, щоб, коли замовлення надходитимуть, їх можна було доставляти швидше".

Деталі: Водночас, додав він, НАТО необхідно зменшити залежність, зокрема від критично важливої сировини, що постачається з третіх країн, і контролювати ціни, щоб мати змогу поповнювати власні арсенали.

Рютте зазначив, що оборонна промисловість Німеччини, Європи та Північної Америки має більше значення, ніж будь-коли: "Забезпечення нашої міці та успіху є абсолютним пріоритетом для НАТО. А міць та успіх – це саме те, чим є Rheinmetall".

Він високо оцінив швидкість будівництва нового заводу, яке тривало лише 14 місяців.

Пряма мова Рютте: "Це саме те, що нам потрібно для забезпечення процвітання та безпеки наших економік і суспільств по всій Європі та Північній Америці, особливо в той час, коли нам кидають агресивні виклики. Росія та Китай непрозоро розширюють свої військові ресурси та можливості. Їхні оборонні підприємства виробляють зброю та важку військову техніку з неймовірною швидкістю не лише для того, щоб похизуватися на великих парадах у Москві та Пекіні, але й для того, щоб гарантувати сфери впливу, проєктувати силу та підривати міжнародний порядок, заснований на правилах".

Деталі: Тільки цього року, за словами Рютте, очікується, що Росія випустить щонайменше 1500 танків, 3000 одиниць бронетехніки та сотні ракет "Іскандер". Що стосується Китаю, він нагадав, що він вже має найбільший у світі військово-морський флот та одні з найбільших оборонних компаній у світі.

Пряма мова Рютте: "Їхнє нарощування військової сили чітко вказує на напрямок. Вони готуються до довгострокової конфронтації та конкуренції з нами".

Деталі: Він похвалив Німеччину за те, що вона взяла на себе лідерську роль у збільшенні витрат на оборону.

Пряма мова Рютте: "Німеччина вже оголосила, що планує інвестувати майже 153 мільярди в оборону до 2029 року. (…) Німеччина бере на себе лідерську роль, і вона повинна це робити. Ви є найбільшою економікою в Європі, і ви це робите, а інші підуть за вами. Ми бачимо, що союзники НАТО зараз прагнуть інвестувати набагато більше в оборону по всій Європі".