За два года Европа в шесть раз нарастила производство боеприпасов – Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны Европы производят сейчас в шесть раз больше боеприпасов, чем два года назад, но темпы работы ВПК следует ускорить.

Источник: Рютте, выступая на открытии крупнейшего в Европе завода по производству артиллерийских снарядов Rheinmetall в немецком городе Унтерлюс, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Рютте: "Годовые мощности Европы по производству артиллерийских боеприпасов в шесть раз больше, чем всего два года назад. Ожидается, что к концу этого года они достигнут 2 миллионов снарядов. И Rheinmetall обеспечивает значительную часть этого роста".

Детали: Генсек НАТО также призвал производителей оборонной продукции приложить аналогичные усилия по увеличению производства танков, систем противовоздушной обороны и ракет.

Прямая речь Рютте: "Я призываю вас в Rheinmetall и всю трансатлантическую оборонно-промышленную базу поддерживать высокий уровень производства, поднимать планку еще выше и использовать возможности для совместной работы по всему Альянсу и, конечно, с нашими партнерами, такими как Украина".

Только завод в Унтерлюсе планирует производить 350 тыс. артиллерийских снарядов в год, отметил Рютте, добавив, что заводы Rheintmetall по всему миру в этом году планируют выпустить 700 тыс. артиллерийских боеприпасов.

По его словам, поскольку Россия и Китай бросают вызов НАТО, ускоряя производство военной продукции, Альянсу необходимо укрепить собственную оборонную промышленную базу, в частности, учась на инновациях Украины.

Прямая речь Рютте: "Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, не исчезнут в ближайшее время. Чтобы ускорить производство крайне необходимых видов вооружения, мы можем опираться на наш опыт в наращивании производства снарядов".

И мы можем учиться на инновационной промышленной мобилизации Украины. Поэтому нам нужно перезапустить некоторые из наших неработающих производственных линий, разработать более быстрые производственные процессы и закупить компоненты, чтобы когда заказы будут поступать, их можно было доставлять быстрее".

Детали: В то же время, добавил он, НАТО необходимо уменьшить зависимость, в частности, от критически важного сырья, поставляемого из третьих стран, и контролировать цены, чтобы иметь возможность пополнять собственные арсеналы.

Рютте отметил, что оборонная промышленность Германии, Европы и Северной Америки имеет большее значение, чем когда-либо: "Обеспечение нашей мощи и успеха является абсолютным приоритетом для НАТО. А мощь и успех – это именно то, чем является Rheinmetall".

Он высоко оценил скорость строительства нового завода, которая длилась всего 14 месяцев.

Прямая речь Рютте: "Это именно то, что нам нужно для обеспечения процветания и безопасности наших экономик и обществ по всей Европе и Северной Америке, особенно в то время, когда нам бросают агрессивные вызовы. Россия и Китай непрозрачно расширяют свои военные ресурсы и возможности. на больших парадах в Москве и Пекине, но и для того, чтобы гарантировать сферу влияния, проектировать силу и подрывать международный порядок, основанный на правилах".

Детали: Только в этом году, по словам Рютте, ожидается, что Россия выпустит минимум 1500 танков, 3000 единиц бронетехники и сотни ракет "Искандер". Что касается Китая, он напомнил, что он уже имеет самый большой в мире военно-морской флот и одни из крупнейших оборонных компаний в мире.

Прямая речь Рютте: "Их наращивание военной силы четко указывает на направление. Они готовятся к долгосрочной конфронтации и конкуренции с нами".

Детали: Он похвалил Германию за то, что она взяла на себя лидерскую роль в увеличении расходов на оборону.

Прямая речь Рютте: "Германия уже объявила, что планирует инвестировать почти 153 миллиарда в оборону до 2029 года. (…) Германия берет на себя лидерскую роль, и она должна это делать. Вы являетесь крупнейшей экономикой в ​​Европе, и вы это делаете, а другие последуют за вами. Мы видим, что союзники НАТО сейчас стремятся инвестировать гораздо больше в оборону по всей Европе".