Через ворожу атаку і знеструмлення залізниці затримується низка потягів – УЗ

У ніч проти 28 серпня Укрзалізниця повідомила про затримку потягів через масовану ворожу атаку та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: в Укрзалізниці зазначили, що це стосуватиметься таких рейсів:

Реклама:

№87 Запоріжжя – Ковель;

№139 Київ – Камʼянець-Подільський;

№77 Одеса – Ковель;

РЕКЛАМА:

№3 Запоріжжя – Ужгород;

№47 Запоріжжя – Мукачево;

№32 Перемишль – Запоріжжя;

№92 Львів – Київ;

№52 Львів – Київ.

Дослівно УЗ: "Деякі з цих рейсів прямуватимуть в об’їзд пошкодженої ділянки, ті з поїздів, що вже знаходяться на ній — будуть прямувати під резервними тепловозами".