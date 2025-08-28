Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через ворожу атаку і знеструмлення залізниці затримується низка потягів – УЗ

Ольга Глущенко Четвер, 28 серпня 2025, 03:34
Через ворожу атаку і знеструмлення залізниці затримується низка потягів – УЗ
фото: УЗ

У ніч проти 28 серпня Укрзалізниця повідомила про затримку потягів через масовану ворожу атаку та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: в Укрзалізниці зазначили, що це стосуватиметься таких рейсів:

Реклама:

№87 Запоріжжя – Ковель;

№139 Київ – Камʼянець-Подільський;

№77 Одеса – Ковель;

РЕКЛАМА:

№3 Запоріжжя – Ужгород;

№47 Запоріжжя – Мукачево;

№32 Перемишль – Запоріжжя;

№92 Львів – Київ;

№52 Львів – Київ.

Дослівно УЗ: "Деякі з цих рейсів прямуватимуть в об’їзд пошкодженої ділянки, ті з поїздів, що вже знаходяться на ній — будуть прямувати під резервними тепловозами".

Укрзалізницязалізницяросійсько-українська війнаВінницька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відео, оновлено У Києві вже 10 загиблих і 45 поранених через російський удар
фото, відео У РФ заявили про атаку сотні дронів: горять два НПЗ
Прикордонники почали випускати з України чоловіків у віці до 22 років
фото Росіяни вдарили по парку потягів Інтерсіті+: вирувала пожежа
ЗМІ: У Німеччині вважають, що ідентифікували всіх причетних до вибухів на "Північних потоках"
відеоУ Деснянському районі Києва сталась суперечка між головою РДА та заступницею голови КМДА
Усі новини...
Укрзалізниця
УЗ повідомила, коли відновлять рух на Солотвино після сходження з рейок вагонів потяга
На Закарпатті зійшли з рейок вагони пасажирського потяга через аномальну спеку
Росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі у Лозовій: 2 загиблих, 9 поранених
Останні новини
09:40
фото, відео, оновлено У Києві вже 10 загиблих і 45 поранених через російський удар
09:38
Ціни на нафту реагують на нові мита США проти Індії
09:33
фото, відео У РФ заявили про атаку сотні дронів: горять два НПЗ
09:31
За першу половину 2025 року в Україну завезли на 38% більше електромобілів, ніж торік
09:30
"Кинджали", балістика, дрони: ППО знешкодила 589 російських цілей, є влучання у 13 локаціях
09:28
фотоУ Києві через російський удар пошкоджена будівля представництва Євросоюзу
09:19
"Укрзалізниця" повідомила про наслідки російської атаки: затримуються 7 потягів
09:02
60% поляків підтримують вето президента на закон про допомогу українцям
08:44
У Польщі запустили "необхідні процедури" через масовану атаку РФ на Україну
08:42
Російські війська вбили двох людей на Донеччині, ще 5 поранені
Усі новини...
Реклама:
Реклама: