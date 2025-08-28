Через ворожу атаку і знеструмлення залізниці затримується низка потягів – УЗ
Четвер, 28 серпня 2025, 03:34
У ніч проти 28 серпня Укрзалізниця повідомила про затримку потягів через масовану ворожу атаку та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області.
Джерело: Укрзалізниця
Деталі: в Укрзалізниці зазначили, що це стосуватиметься таких рейсів:
Реклама:
№87 Запоріжжя – Ковель;
№139 Київ – Камʼянець-Подільський;
№77 Одеса – Ковель;
РЕКЛАМА:
№3 Запоріжжя – Ужгород;
№47 Запоріжжя – Мукачево;
№32 Перемишль – Запоріжжя;
№92 Львів – Київ;
№52 Львів – Київ.
Дослівно УЗ: "Деякі з цих рейсів прямуватимуть в об’їзд пошкодженої ділянки, ті з поїздів, що вже знаходяться на ній — будуть прямувати під резервними тепловозами".