Из-за вражеской атаки и обесточивания железной дороги задерживается ряд поездов – УЗ
Четверг, 28 августа 2025, 03:34
В ночь на 28 августа Укрзализныця сообщила о задержке поездов из-за массированной вражеской атаки и обесточивания железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области.
Источник: Укрзализныця
Детали: в Укрзализныце отметили, что это касается таких рейсов:
№87 Запорожье – Ковель;
№139 Киев – Каменец-Подольский;
№77 Одесса – Ковель;
№3 Запорожье – Ужгород;
№47 Запорожье – Мукачево;
№32 Перемышль – Запорожье;
№92 Львов – Киев;
№52 Львов – Киев.
Дословно УЗ: "Некоторые из этих рейсов будут следовать в объезд поврежденного участка, те из поездов, которые уже находятся на нем, будут следовать под резервными тепловозами".