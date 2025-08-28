Из-за вражеской атаки и обесточивания железной дороги задерживается ряд поездов – УЗ

В ночь на 28 августа Укрзализныця сообщила о задержке поездов из-за массированной вражеской атаки и обесточивания железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области.

Источник: Укрзализныця

Детали: в Укрзализныце отметили, что это касается таких рейсов:

№87 Запорожье – Ковель;

№139 Киев – Каменец-Подольский;

№77 Одесса – Ковель;

№3 Запорожье – Ужгород;

№47 Запорожье – Мукачево;

№32 Перемышль – Запорожье;

№92 Львов – Киев;

№52 Львов – Киев.

Дословно УЗ: "Некоторые из этих рейсов будут следовать в объезд поврежденного участка, те из поездов, которые уже находятся на нем, будут следовать под резервными тепловозами".