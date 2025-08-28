Усі розділи
Всю Україну охоплювала повітряна тривога

Ольга Глущенко Четвер, 28 серпня 2025, 03:40
МіГ-31К, ілюстративне фото

У ніч проти 28 серпня Україну охопила повітряна тривога через масовану комбіновану атаку ворога і зліт російського МіГ-31К.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили

Деталі: Після 3:30 в Україні почали оголошувати повітряну тривогу.

ПС повідомили о 3:38 про зліт МіГ-31К, який є ракетоносієм "Кинджалів".

Оновлено: О 3:52 Повітряні сили оголосили про повітряну тривогу по всій території України.

Після 5 ранку в деяких областях, зокрема західних, оголосили відбої повітряної тривоги.

Через кілька хвилин у цих областях знову оголосили повітряну тривогу.

Близько 6:30 почалися відбої повітряної тривоги, в Києві відбій оголосили о 6:33.

