Всю Україну охоплювала повітряна тривога

У ніч проти 28 серпня Україну охопила повітряна тривога через масовану комбіновану атаку ворога і зліт російського МіГ-31К.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили

Деталі: Після 3:30 в Україні почали оголошувати повітряну тривогу.

Реклама:

ПС повідомили о 3:38 про зліт МіГ-31К, який є ракетоносієм "Кинджалів".

Оновлено: О 3:52 Повітряні сили оголосили про повітряну тривогу по всій території України.

Після 5 ранку в деяких областях, зокрема західних, оголосили відбої повітряної тривоги.

РЕКЛАМА:

Через кілька хвилин у цих областях знову оголосили повітряну тривогу.

Близько 6:30 почалися відбої повітряної тривоги, в Києві відбій оголосили о 6:33.