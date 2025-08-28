Всю Украину охватывала воздушная тревога

В ночь на 28 августа Украину охватила воздушная тревога из-за массированной комбинированной атаки врага и взлет российского МиГ-31К.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы

Детали: После 3:30 в Украине начали объявлять воздушную тревогу.

ВС сообщили в 3:38 о взлете МиГ-31К, который является ракетоносителем "Кинжалов".

Обновлено: В 3:52 Воздушные силы объявили о воздушной тревоге по всей территории Украины.

После 5 утра в некоторых областях, в частности западных, объявили отбои воздушной тревоги.

Через несколько минут в этих областях снова объявили воздушную тревогу.

Около 6.30 начались отбои воздушной тревоги, в Киеве отбой объявили в 6.33.