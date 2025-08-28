Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Кіровоградщині зіткнулись два автобуси: 6 людей загинули, ще 6 постраждали

Тетяна ОлійникЧетвер, 28 серпня 2025, 12:25
На Кіровоградщині зіткнулись два автобуси: 6 людей загинули, ще 6 постраждали
фото - дснс україни

У ніч на 28 серпня на трасі поблизу села Розсохуватка на Кіровоградщині зіткнулись мікроавтобус та автобус MAN. Шестеро людей загинули, ще шестеро отримали травми.

Джерело: поліція Кіровоградщини, ДСНС України

Деталі: У поліції кажуть, що ДТП сталася сьогодні близько 02:00 на автодорозі М-30 зі сполученням Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине поблизу села Розсохуватка.

Реклама:

Дослівно поліція: "За попередніми даними встановлено, що відбулося зіткнення мікроавтобуса Мercedes-Benz Sprinter під керування водія, 2003 р.н., з автобусом MAN під керування водія, 1992 р.н.

 
фото - нацполіція
 
фото - нацполіція

У результаті автопригоди водій автобуса МAN та п'ять пасажирів мікроавтобуса Мercedes-Benz Sprinter, серед яких дитина, загинули на місці. Ще шестеро пасажирів, серед яких дитина, отримали травми, їх доправлено до медичного закладу".

Деталі: За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Кіровоградська областьДТП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відео, оновлено У Києві вже 17 загиблих, серед них 4 дітей, розбір завалів триває
Фон дер Ляєн виступила з екстреною заявою щодо російської атаки на Київ: готують нові санкції
МЗС Угорщини заборонило в’їзд командиру ЗСУ через атаку на нафтопровід "Дружба"
фотоОфіс "Української правди" постраждав у результаті атаки РФ на Київ
фото, відео У РФ заявили про атаку сотні дронів: горять два НПЗ
Прикордонники почали випускати з України чоловіків у віці до 22 років
Усі новини...
Кіровоградська область
Росіяни атакували промислове підприємство на Кіровоградщині, троє травмованих
СБУ спіймала "крота" ФСБ у військовій частині на Кіровоградщині, який коригував удари РФ
Кропивницький зазнав чергової атаки дронів: пролунало 10 вибухів
Останні новини
14:44
ЄС викликала посланника Росії через атаку на будівлю делегації в Києві
14:42
фото, відео, оновлено У Києві вже 17 загиблих, серед них 4 дітей, розбір завалів триває
14:35
Росіяни уразили корабель ВМС ЗСУ, один член екіпажу загинув
14:34
Не більше двох годин на день: в одному з міст Японії хочуть обмежити використання телефонів
14:21
У Путіна назвали смертельний удар по Києву "успішним" і заявили, що хочуть переговорів
14:21
"Укрзалізниця" повідомила, як змінився рух потягів після атаки РФ
14:20
Наслідки посухи: аграрний комітет назвав суму збитків аграріїв
14:06
Гендиректор "Аврори": В Україні у Temu і Aliexpress умови кращі, ніж у вітчизняних виробників
14:02
ЗМІ: Росіяни запускають дрони над маршрутами військових вантажів США у Німеччині
13:54
Завод Bayraktar у Києві потрапив під удар росіян – Зінкевич
Усі новини...
Реклама:
Реклама: