На Кіровоградщині зіткнулись два автобуси: 6 людей загинули, ще 6 постраждали

У ніч на 28 серпня на трасі поблизу села Розсохуватка на Кіровоградщині зіткнулись мікроавтобус та автобус MAN. Шестеро людей загинули, ще шестеро отримали травми.

Джерело: поліція Кіровоградщини, ДСНС України

Деталі: У поліції кажуть, що ДТП сталася сьогодні близько 02:00 на автодорозі М-30 зі сполученням Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине поблизу села Розсохуватка.

Дослівно поліція: "За попередніми даними встановлено, що відбулося зіткнення мікроавтобуса Мercedes-Benz Sprinter під керування водія, 2003 р.н., з автобусом MAN під керування водія, 1992 р.н.

фото - нацполіція

У результаті автопригоди водій автобуса МAN та п'ять пасажирів мікроавтобуса Мercedes-Benz Sprinter, серед яких дитина, загинули на місці. Ще шестеро пасажирів, серед яких дитина, отримали травми, їх доправлено до медичного закладу".

Деталі: За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.