В Кировоградской области столкнулись два автобуса: 6 человек погибли, еще 6 пострадали

В ночь на 28 августа на трассе возле села Розсохуватка в Кировоградской области столкнулись микроавтобус и автобус MAN. Шесть человек погибли, еще шесть получили травмы.

Источник: полиция Кировоградской области, ГСЧС Украины

Детали: В полиции сообщают, что ДТП произошло сегодня около 02:00 на автодороге М-30 с сообщением Стрый-Умань-Днепр-Изварино возле села Розсохуватка.

Дословно полиция: "По предварительным данным установлено, что произошло столкновение микроавтобуса Мercedes-Benz Sprinter под управлением водителя, 2003 г.р., с автобусом MAN под управлением водителя, 1992 г.р.

фото - нацполиция

В результате ДТП водитель автобуса МAN и пять пассажиров микроавтобуса Мercedes-Benz Sprinter, среди которых ребенок, погибли на месте. Еще шесть пассажиров, среди которых ребенок, получили травмы, они доставлены в медицинское учреждение".

Детали: По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.