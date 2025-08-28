Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Кировоградской области столкнулись два автобуса: 6 человек погибли, еще 6 пострадали

Татьяна ОлейникЧетверг, 28 августа 2025, 12:25
В Кировоградской области столкнулись два автобуса: 6 человек погибли, еще 6 пострадали
фото - ГСЧС Украины

В ночь на 28 августа на трассе возле села Розсохуватка в Кировоградской области столкнулись микроавтобус и автобус MAN. Шесть человек погибли, еще шесть получили травмы.

Источник: полиция Кировоградской области, ГСЧС Украины

Детали: В полиции сообщают, что ДТП произошло сегодня около 02:00 на автодороге М-30 с сообщением Стрый-Умань-Днепр-Изварино возле села Розсохуватка.

Реклама:

Дословно полиция: "По предварительным данным установлено, что произошло столкновение микроавтобуса Мercedes-Benz Sprinter под управлением водителя, 2003 г.р., с автобусом MAN под управлением водителя, 1992 г.р.

 
фото - нацполиция
 
фото - нацполиция

В результате ДТП водитель автобуса МAN и пять пассажиров микроавтобуса Мercedes-Benz Sprinter, среди которых ребенок, погибли на месте. Еще шесть пассажиров, среди которых ребенок, получили травмы, они доставлены в медицинское учреждение".

Детали: По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Кировоградская областьДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видео, обновлено В Киеве уже 17 погибших, среди них 4 детей, разбор завалов продолжается
Фон дер Ляйен выступила с экстренным заявлением по поводу российской атаки на Киев: готовятся новые санкции
МИД Венгрии запретил въезд командиру ВСУ из-за атаки на нефтепровод "Дружба"
фотоОфис "Украинской правды" пострадал в результате атаки РФ на Киев
фото, видео В РФ заявили про атаку сотни дронов: горят два НПЗ
Пограничники начали выпускать из Украины мужчин в возрасте до 22 лет
Все новости...
Кировоградская область
Россияне атаковали промышленное предприятие на Кировоградщине, трое травмированных
СБУ поймала "крота" ФСБ в воинской части на Кировоградщине, который корректировал удары РФ
Кропивницкий подвергся очередной атаке дронов: прозвучало 10 взрывов
Последние новости
14:42
фото, видео, обновлено В Киеве уже 17 погибших, среди них 4 детей, разбор завалов продолжается
14:35
Россияне поразили корабль ВМС ВСУ, один член экипажа погиб
14:34
Не более двух часов в день: в одном из городов Японии хотят ограничить использование телефонов
14:21
У Путина назвали смертельный удар по Киеву "успешным" и заявили, что хотят переговоров
14:21
"Укрзализныця" сообщила, как изменилось движение поездов после атаки РФ
14:20
Последствия засухи: аграрный комитет назвал сумму убытков аграриев
14:06
Гендиректор "Авроры": В Украине у Temu и Aliexpress условия лучше, чем у отечественных производителей
14:02
СМИ: Россияне запускают дроны над маршрутами военных грузов США в Германии
13:54
Завод Bayraktar в Киеве попал под удар россиян – Зинкевич
13:48
Поставки российской нефти по "Дружбе" возобновились и в Венгрию
Все новости...
Реклама:
Реклама: