Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Останні дні серпня будуть теплими, на заході пройде дощик

Ірина БалачукЧетвер, 28 серпня 2025, 13:11
Останні дні серпня будуть теплими, на заході пройде дощик
Фото ілюстративне з pixabay.com

Найближчими днями в Україні очікується суха та тепла погода, лише на крайньому заході 31 серпня очікується дощ і гроза.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "29-31 серпня без опадів, лише вдень 31 серпня на крайньому заході країни короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 11-18° (вночі 29 серпня на північному сході та сході країни 7-12°), вдень 26-31°, 30-31 серпня в південній частині до 34° (в неділю в західних областях 23-28°); в Карпатах вночі 4-11°, вдень 18-24°. Вітер південний та південно-східний, 5-12 м/с".

Реклама:

Деталі: У столиці 29-31 серпня без опадів, вночі від 13 до 18°, вдень до 27-31°, вітер південний, південно-східний, 3-12 м/с.

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відео, оновлено У Києві вже 17 загиблих, серед них 4 дітей, розбір завалів триває
Фон дер Ляєн виступила з екстреною заявою щодо російської атаки на Київ: готують нові санкції
МЗС Угорщини заборонило в’їзд командиру ЗСУ через атаку на нафтопровід "Дружба"
фотоОфіс "Української правди" постраждав у результаті атаки РФ на Київ
фото, відео У РФ заявили про атаку сотні дронів: горять два НПЗ
Прикордонники почали випускати з України чоловіків у віці до 22 років
Усі новини...
погода
В Україну повертається температура +30°
В Україні буде сухо і повернеться тепло
В Україні буде прохолодно, подекуди дощитиме
Останні новини
14:44
ЄС викликала посланника Росії через атаку на будівлю делегації в Києві
14:42
фото, відео, оновлено У Києві вже 17 загиблих, серед них 4 дітей, розбір завалів триває
14:35
Росіяни уразили корабель ВМС ЗСУ, один член екіпажу загинув
14:34
Не більше двох годин на день: в одному з міст Японії хочуть обмежити використання телефонів
14:21
У Путіна назвали смертельний удар по Києву "успішним" і заявили, що хочуть переговорів
14:21
"Укрзалізниця" повідомила, як змінився рух потягів після атаки РФ
14:20
Наслідки посухи: аграрний комітет назвав суму збитків аграріїв
14:06
Гендиректор "Аврори": В Україні у Temu і Aliexpress умови кращі, ніж у вітчизняних виробників
14:02
ЗМІ: Росіяни запускають дрони над маршрутами військових вантажів США у Німеччині
13:54
Завод Bayraktar у Києві потрапив під удар росіян – Зінкевич
Усі новини...
Реклама:
Реклама: