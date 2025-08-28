Останні дні серпня будуть теплими, на заході пройде дощик

Найближчими днями в Україні очікується суха та тепла погода, лише на крайньому заході 31 серпня очікується дощ і гроза.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "29-31 серпня без опадів, лише вдень 31 серпня на крайньому заході країни короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 11-18° (вночі 29 серпня на північному сході та сході країни 7-12°), вдень 26-31°, 30-31 серпня в південній частині до 34° (в неділю в західних областях 23-28°); в Карпатах вночі 4-11°, вдень 18-24°. Вітер південний та південно-східний, 5-12 м/с".

Деталі: У столиці 29-31 серпня без опадів, вночі від 13 до 18°, вдень до 27-31°, вітер південний, південно-східний, 3-12 м/с.