Последние дни августа будут теплыми, на западе пройдет дождь

Ирина БалачукЧетверг, 28 августа 2025, 13:11
В ближайшие дни в Украине ожидается сухая и теплая погода, только на крайнем западе 31 августа ожидается дождь и гроза.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "29-31 августа без осадков, только днем 31 августа на крайнем западе страны кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 11-18° (ночью 29 августа на северо-востоке и востоке страны 7-12°), днем 26-31°, 30-31 августа в южной части до 34° (в воскресенье в западных областях 23-28°); в Карпатах ночью 4-11°, днем 18-24°. Ветер южный и юго-восточный, 5-12 м/с".

Детали: В столице 29-31 августа без осадков, ночью от 13 до 18°, днем до 27-31°, ветер южный, юго-восточный, 3-12 м/с.

