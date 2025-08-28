Усі розділи
Сікорський запросив "Мадяра" до Польщі, проігнорувавши санкції Угорщини 

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцЧетвер, 28 серпня 2025, 18:10
Сікорський запросив Мадяра до Польщі, проігнорувавши санкції Угорщини 
Ілюстративне фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запросив командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді "Мадяра" до Польщі, незважаючи на санкції Угорщини, які передбачають заборону на в'їзд.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Сікорського у Х

Деталі: Як зазначив очільник польського МЗС, у той час, коли російські ракети атакують Київ, "Угорщина забороняє в'їзд хороброму етнічному угорцю, який наважився боротися за свободу України".

"Командире Мадяр: якщо вам потрібний відпочинок і Угорщина не впускає вас, будь ласка, приїжджайте до Польщі", – написав він.

Нагадаємо:

