Сікорський запросив "Мадяра" до Польщі, проігнорувавши санкції Угорщини 

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запросив командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді "Мадяра" до Польщі, незважаючи на санкції Угорщини, які передбачають заборону на в'їзд.

Деталі: Як зазначив очільник польського МЗС, у той час, коли російські ракети атакують Київ, "Угорщина забороняє в'їзд хороброму етнічному угорцю, який наважився боротися за свободу України".

"Командире Мадяр: якщо вам потрібний відпочинок і Угорщина не впускає вас, будь ласка, приїжджайте до Польщі", – написав він.

