Сікорський запросив "Мадяра" до Польщі, проігнорувавши санкції Угорщини
Четвер, 28 серпня 2025, 18:10
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запросив командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді "Мадяра" до Польщі, незважаючи на санкції Угорщини, які передбачають заборону на в'їзд.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Сікорського у Х
Деталі: Як зазначив очільник польського МЗС, у той час, коли російські ракети атакують Київ, "Угорщина забороняє в'їзд хороброму етнічному угорцю, який наважився боротися за свободу України".
"Командире Мадяр: якщо вам потрібний відпочинок і Угорщина не впускає вас, будь ласка, приїжджайте до Польщі", – написав він.
Нагадаємо:
- Глава угорського МЗС Петер Сійярто, оголошуючи санкції проти "Мадяра", заявив, що вони передбачають заборону на "в'їзд до Угорщини та всієї Шенгенської зони".
- Коментуючи це рішення, сам Бровді порадив угорському прем’єру Віктору Орбану "запхати в дупу" ці санкції.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ "зʼясувати всі факти та реагувати відповідно".