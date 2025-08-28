Polish foreign minister invites Ukrainian commander "Magyar" to Poland, ignoring Hungary's sanctions
Thursday, 28 August 2025, 18:10
Polish Foreign Minister Radosław Sikorski has invited Robert "Magyar" Brovdi, Commander of the Unmanned Systems Forces, to Poland despite Hungary’s sanctions, which include an entry ban.
Source: Sikorski on X (Twitter), as reported by European Pravda
Details: The Polish foreign minister noted that while Russian missiles are attacking Kyiv, "Hungary bans a brave ethnic Hungarian who dares to fight for Ukraine's freedom".
"Commander Magyar: if you need some R&R and Hungary won't let you in, please be our guest in Poland," he wrote.
Background:
- Hungary’s Foreign Minister Péter Szijjártó, while speaking about sanctions against Magyar, said they include a ban on "entry to Hungary and the entire Schengen Area".
- Commenting on this decision, Brovdi told Prime Minister Viktor Orbán to "stick your sanctions and restrictions on visiting Hungary up your arse".
- President Volodymyr Zelenskyy, for his part, instructed the Ministry of Foreign Affairs to "clarify all the facts and respond accordingly".
