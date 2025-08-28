All Sections
Polish foreign minister invites Ukrainian commander "Magyar" to Poland, ignoring Hungary's sanctions

Iryna Kutielieva, Anastasia ProtzThursday, 28 August 2025, 18:10
Polish foreign minister invites Ukrainian commander Magyar to Poland, ignoring Hungary's sanctions
Radosław Sikorski. Photo: Getty Images

Polish Foreign Minister Radosław Sikorski has invited Robert "Magyar" Brovdi, Commander of the Unmanned Systems Forces, to Poland despite Hungary’s sanctions, which include an entry ban.

Source: Sikorski on X (Twitter), as reported by European Pravda

Details: The Polish foreign minister noted that while Russian missiles are attacking Kyiv, "Hungary bans a brave ethnic Hungarian who dares to fight for Ukraine's freedom".

"Commander Magyar: if you need some R&R and Hungary won't let you in, please be our guest in Poland," he wrote.

Background: 

