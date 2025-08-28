Polish foreign minister invites Ukrainian commander "Magyar" to Poland, ignoring Hungary's sanctions

Polish Foreign Minister Radosław Sikorski has invited Robert "Magyar" Brovdi, Commander of the Unmanned Systems Forces, to Poland despite Hungary’s sanctions, which include an entry ban.

Source: Sikorski on X (Twitter), as reported by European Pravda

Details: The Polish foreign minister noted that while Russian missiles are attacking Kyiv, "Hungary bans a brave ethnic Hungarian who dares to fight for Ukraine's freedom".

"Commander Magyar: if you need some R&R and Hungary won't let you in, please be our guest in Poland," he wrote.

Background:

Hungary’s Foreign Minister Péter Szijjártó, while speaking about sanctions against Magyar, said they include a ban on "entry to Hungary and the entire Schengen Area".

Commenting on this decision, Brovdi told Prime Minister Viktor Orbán to "stick your sanctions and restrictions on visiting Hungary up your arse".

President Volodymyr Zelenskyy, for his part, instructed the Ministry of Foreign Affairs to "clarify all the facts and respond accordingly".

