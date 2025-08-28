Все разделы
Сикорский пригласил "Мадьяра" в Польшу, проигнорировав санкции Венгрии 

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцЧетверг, 28 августа 2025, 18:10
Сикорский пригласил Мадьяра в Польшу, проигнорировав санкции Венгрии 
Иллюстративное фото: Getty Images

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригласил командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди "Мадьяра" в Польшу, несмотря на санкции Венгрии, которые предусматривают запрет на въезд.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сикорского в Х

Детали: Как отметил глава польского МИД, в то время, когда российские ракеты атакуют Киев, "Венгрия запрещает въезд храброму этническому венгру, который решился бороться за свободу Украины".

"Командир Мадяр: если вам нужен отдых и Венгрия не впускает вас, пожалуйста, приезжайте в Польшу", – написал он.

Напомним:

