Сикорский пригласил "Мадьяра" в Польшу, проигнорировав санкции Венгрии
Четверг, 28 августа 2025, 18:10
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригласил командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди "Мадьяра" в Польшу, несмотря на санкции Венгрии, которые предусматривают запрет на въезд.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сикорского в Х
Детали: Как отметил глава польского МИД, в то время, когда российские ракеты атакуют Киев, "Венгрия запрещает въезд храброму этническому венгру, который решился бороться за свободу Украины".
Реклама:
"Командир Мадяр: если вам нужен отдых и Венгрия не впускает вас, пожалуйста, приезжайте в Польшу", – написал он.
Напомним:
- Глава венгерского МИД Петер Сийярто, объявляя санкции против "Мадяра", заявил, что они предусматривают запрет на "въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону".
- Комментируя это решение, сам Бровди посоветовал венгерскому премьеру Виктору Орбану "засунуть в задницу" эти санкции.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел "выяснить все факты и реагировать соответственно".