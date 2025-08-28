У Києві масові заходи зобов′язали узгоджувати з Генштабом – ЗМІ

Начальник КМВА Тимур Ткаченко підписав доручення, згідно з яким організатори масових і урочистих заході зобов′язані будуть попередньо їх погоджувати із Генеральним штабом ЗСУ.

Джерело: "Вечірній Київ"

Деталі: Повідомляється, що доручення підписано на виконання розпорядження прем’єр-міністра України від 23 серпня 2025 року.

Видання цитує положення доручення. Зокрема, усі заявники, які звертаються щодо погодження проведення масових заходів у Києві, мають попередньо отримати дозвіл у Генштабі.

Також організатори, чиї звернення вже перебувають на опрацюванні, зобов’язані пройти цю процедуру і повідомити про результат КМВА.

"Інформацію про нові правила необхідно довести до всіх виконавців і відповідальних структур", - говориться у повідомленні.