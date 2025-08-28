Все разделы
В Киеве массовые мероприятия обязали согласовывать с Генштабом

Станислав ПогориловЧетверг, 28 августа 2025, 18:55
В Киеве массовые мероприятия обязали согласовывать с Генштабом
фото: УП

Начальник КМВА Тимур Ткаченко подписал поручение, согласно которому организаторы массовых и торжественных мероприятий обязаны будут предварительно согласовывать их с Генеральным штабом ВСУ.

Источник: "Вечерний Киев", собеседники в правительстве и среди военно-политического руководства

Детали: Сообщается, что поручение подписано во исполнение распоряжения премьер-министра Украины от 23 августа 2025 года, в котором также говорится о необходимости согласования массовых и торжественных мероприятий с военным руководством областей.

Издание цитирует положения поручения. В частности, все заявители, которые обращаются за согласованием проведения массовых мероприятий в Киеве, должны предварительно получить разрешение в Генштабе.

Также организаторы, чьи обращения уже находятся на рассмотрении, обязаны пройти эту процедуру и сообщить о результате КМВА.

"Информацию о новых правилах необходимо довести до всех исполнителей и ответственных структур", - говорится в сообщении.

КиевмитингиГенштаб
