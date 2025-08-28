На залізничну станцію в російській Твєрі завітав ГУРкіт – джерело

У четвер 28 серпня в результаті вибуху в Росії було знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь.

Джерело: співрозмовник УП в Головному управлінні розвідки МОУ

Деталі: Атака на станцію відбулася близько 5 ранку 28 серпня. Судячи з відео з місця події, під цистернами на залізничному полотні було закладено вибухівку, яку привели в дію дистанційно.

На залізничну станцію в російській Твєрі завітав ГУРкіт

За словами джерела, після цього цистерни були охоплені вогнем з подальшим розповсюдження пожежі на всю територію залізничної станції.

Як повідомляє співрозмовник УП, атака на вузлову станцію Твєрь є частиною комплексу заходів зі знищення логістичних спроможностей дежрави-агресорки в постачанні окупаційних військ паливно-мастильними матеріалами, боєприпасами та особовим складом.