Валентина РоманенкоЧетвер, 28 серпня 2025, 19:01
На залізничну станцію в російській Твєрі завітав ГУРкіт – джерело
фото, надане УП джерелом

У четвер 28 серпня в результаті вибуху в Росії було знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь.

Джерело: співрозмовник УП в Головному управлінні розвідки МОУ

Деталі: Атака на станцію відбулася близько 5 ранку 28 серпня. Судячи з відео з місця події, під цистернами на залізничному полотні було закладено вибухівку, яку привели в дію дистанційно.

За словами джерела, після цього цистерни були охоплені вогнем з подальшим розповсюдження пожежі на всю територію залізничної станції.

Як повідомляє співрозмовник УП, атака на вузлову станцію Твєрь є частиною комплексу заходів зі знищення логістичних спроможностей дежрави-агресорки в постачанні окупаційних військ паливно-мастильними матеріалами, боєприпасами та особовим складом.

РосіяГУРвійна
