На узловой железнодорожной станции Тверь прогремел взрыв – источник

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 августа 2025, 19:01
фото, предоставленное УП источником

В четверг 28 августа в России в результате взрыва была уничтожена инфраструктура узловой железнодорожной станции Тверь.

Источник: собеседник УП в Главном управлении разведки МОУ

Детали: Атака на станцию произошла около 5 утра 28 августа. Судя по видео с места происшествия, под цистернами на железнодорожном полотне была заложена взрывчатка, которую привели в действие дистанционно.

По словам источника, после этого цистерны были охвачены огнем с последующим распространением пожара на всю территорию железнодорожной станции.

Как сообщает собеседник УП, атака на узловую станцию Тверь является частью комплекса мер по уничтожению логистических возможностей государства-агрессора в снабжении оккупационных войск горюче-смазочными материалами, боеприпасами и личным составом.

РосcияГУРвойна
