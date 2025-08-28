Опитування: 46% американців вважають, що США недостатньо допомагають Україні

За результатами опитування консалтингової фірми Gallup, 46% громадян США переконані, що їхня держава надає Україні замало підтримки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на опитування консалтингової фірми Gallup

Деталі: Згідно з опитуванням, загалом 46% американців вважають, що США не роблять достатньо для підтримки України, що є найвищим показником за останні три роки опитувань.

25% респондентів вважають, що США роблять занадто багато для допомоги Україні, а 27% – що роблять достатньо.

Виборці Демократичної партії США переважно вважають, що США не роблять достатньо для підтримки України, а думки виборців Республіканської партії розділилися між варіантами, що США роблять достатньо або занадто багато.

Як зазначає Gallup, з початку роботи адміністрації Дональда Трампа помітно зросла кількість виборців демократів і незалежних виборців, які вважають, що США не роблять достатньо для допомоги Україні.

Серед республіканських виборців, навпаки, помітно зросла кількість тих, хто вважає, що США роблять достатньо.

Опитування Gallup тривало 1-15 серпня – до саміту лідерів США та Росії на Алясці.

