Опрос: 46% американцев считают, что США недостаточно помогают Украине

Олег Павлюк, Анастасия ПроцЧетверг, 28 августа 2025, 19:37
Иллюстративное фото: Getty Images

По результатам опроса консалтинговой фирмы Gallup, 46% граждан США убеждены, что их государство предоставляет Украине мало поддержки.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на опрос консалтинговой фирмы Gallup

Детали: Согласно опросу, в целом 46% американцев считают, что США не делают достаточно для поддержки Украины, что является самым высоким показателем за последние три года опросов.

25% респондентов считают, что США делают слишком много для помощи Украине, а 27% – что делают достаточно.

Избиратели Демократической партии США преимущественно считают, что США не делают достаточно для поддержки Украины, а мнения избирателей Республиканской партии разделились между вариантами, что США делают достаточно или слишком много.

Как отмечает Gallup, с начала работы администрации Дональда Трампа заметно возросло количество избирателей-демократов и независимых избирателей, которые считают, что США не делают достаточно для помощи Украине.

Среди республиканских избирателей, наоборот, заметно возросло количество тех, кто считает, что США делают достаточно.

Опрос Gallup проходил с 1 по 15 августа – до саммита лидеров США и России на Аляске.

  • Он также показал, что две трети американцев пессимистично оценивают перспективы заключения мирного соглашения между Украиной и Россией о прекращении российской полномасштабной агрессии.
  • Ранее на этой неделе спецпредставитель президента США Стив Виткофф сказал, что верит в возможность достижения мирного соглашения между Украиной и Россией до конца года или даже раньше.
  • Перед этим президент США Дональд Трамп предупредил о риске "экономической войны", если он не сможет заставить Путина прекратить войну в Украине.

