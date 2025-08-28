В Україні загинув доброволець з Естонії Олева Рооста

28 серпня Сили оборони Естонії повідомили про загибель їхнього громадянина Олева Рооста, який воював на боці України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву сил спеціальних операцій Естонії

Деталі: "З глибоким сумом повідомляємо, що, борючись за свободу України, загинув естонський доброволець Олев Роост", – йдеться в заяві.

Роост у 2017 році пройшов відбір до Сил спеціальних операцій в Естонії, приєднався до підрозділу і в 2020 році брав участь у закордонній операції в Малі.

Він залишався у складі Сил спеціальних операцій до 2023 року, коли за власним бажанням пішов зі служби. Після цього він вирушив добровольцем в Україну, де воював у лавах 3-го окремого полку спеціального призначення.

"Він поїхав за кордон, щоб захистити мир на своїй батьківщині, ризикуючи життям і віддаючи все, щоб війна не дійшла до нас. Ми високо шануємо його пам'ять і ніколи не забудемо його внесок", – зазначено в заяві.

