В Україні загинув доброволець з Естонії Олева Рооста

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцЧетвер, 28 серпня 2025, 20:46
В Україні загинув доброволець з Естонії Олева Рооста
Ілюстративне фото: Getty Images

28 серпня Сили оборони Естонії повідомили про загибель їхнього громадянина Олева Рооста, який воював на боці України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву сил спеціальних операцій Естонії

Деталі: "З глибоким сумом повідомляємо, що, борючись за свободу України, загинув естонський доброволець Олев Роост", – йдеться в заяві.

Роост у 2017 році пройшов відбір до Сил спеціальних операцій в Естонії, приєднався до підрозділу і в 2020 році брав участь у закордонній операції в Малі.

Він залишався у складі Сил спеціальних операцій до 2023 року, коли за власним бажанням пішов зі служби. Після цього він вирушив добровольцем в Україну, де воював у лавах 3-го окремого полку спеціального призначення.

"Він поїхав за кордон, щоб захистити мир на своїй батьківщині, ризикуючи життям і віддаючи все, щоб війна не дійшла до нас. Ми високо шануємо його пам'ять і ніколи не забудемо його внесок", – зазначено в заяві.

Нагадаємо:

  • За даними ERR, з з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в боях за Україну загинули щонайменше шість естонських добровольців.
  • Раніше стало відомо про загибель італійського добровольця Луки Чекка, який воював на боці українських Сил оборони проти РФ.
  • У липні повідомляли про загибель добровольця з Угорщини та поранення двох добровольців з Румунії.

