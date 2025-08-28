Все разделы
В Украине погиб доброволец из Эстонии Олева Рооста

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцЧетверг, 28 августа 2025, 20:46
Иллюстративное фото: Getty Images

28 августа Силы обороны Эстонии сообщили о гибели их гражданина Олева Рооста, который воевал на стороне Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление сил специальных операций Эстонии

Детали: "С глубокой скорбью сообщаем, что, борясь за свободу Украины, погиб эстонский доброволец Олев Роост", – говорится в заявлении.

Роост в 2017 году прошел отбор в Силы специальных операций в Эстонии, присоединился к подразделению и в 2020 году участвовал в зарубежной операции в Мали.

Он оставался в составе Сил специальных операций до 2023 года, когда по собственному желанию ушел со службы. После этого он отправился добровольцем в Украину, где воевал в рядах 3-го отдельного полка специального назначения.

"Он уехал за границу, чтобы защитить мир на своей родине, рискуя жизнью и отдавая все, чтобы война не дошла до нас. Мы высоко чтим его память и никогда не забудем его вклад", – отмечается в заявлении.

Напомним:

  • По данным ERR, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в боях за Украину погибли по меньшей мере шесть эстонских добровольцев.
  • Ранее стало известно о гибели итальянского добровольца Луки Чекка, который воевал на стороне украинских Сил обороны против РФ.
  • В июле сообщали о гибели добровольца из Венгрии и ранении двух добровольцев из Румынии.

Эстонияроссийско-украинская война
