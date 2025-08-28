В Украине погиб доброволец из Эстонии Олева Рооста

28 августа Силы обороны Эстонии сообщили о гибели их гражданина Олева Рооста, который воевал на стороне Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление сил специальных операций Эстонии

Детали: "С глубокой скорбью сообщаем, что, борясь за свободу Украины, погиб эстонский доброволец Олев Роост", – говорится в заявлении.

Роост в 2017 году прошел отбор в Силы специальных операций в Эстонии, присоединился к подразделению и в 2020 году участвовал в зарубежной операции в Мали.

Он оставался в составе Сил специальных операций до 2023 года, когда по собственному желанию ушел со службы. После этого он отправился добровольцем в Украину, где воевал в рядах 3-го отдельного полка специального назначения.

"Он уехал за границу, чтобы защитить мир на своей родине, рискуя жизнью и отдавая все, чтобы война не дошла до нас. Мы высоко чтим его память и никогда не забудем его вклад", – отмечается в заявлении.

