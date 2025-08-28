Кабмін зобов'язав погоджувати проведення масових заходів з військовими

Кабінет міністрів зобов′язав масові і урочисті заходи в областях узгоджувати з військовим керівництвом, а в Києві – з Генеральним штабом ЗСУ.

Джерело: співрозмовники в уряді і серед військово-політичного керівництва

Дослівно: "З урахуванням вимог статті закону України "Про правовий режим воєнного стану" прошу у разі планування проведення масових (урочистих) заходів забезпечити обов′язкове їх погодження із військовими командуваннями в зоні їх відповідальності, а в Києві – з Генеральним штабом Збройних сил".

Деталі: Відповідне доручення міністрам, керівникам центральних органів виконавчої влади, начальникам обласних, Київської міської військових адміністрацій дала прем′єр-міністерка Юлія Свириденко.