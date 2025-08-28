Кабмин обязал согласовывать проведение массовых мероприятий с военными

Кабинет министров обязал массовые и торжественные мероприятия в областях согласовывать с военным руководством, а в Киеве – с Генеральным штабом ВСУ.

Источник: собеседники в правительстве и среди военно-политического руководства

Дословно: "С учетом требований статьи закона Украины "О правовом режиме военного положения" прошу в случае планирования проведения массовых (торжественных) мероприятий обеспечить обязательное их согласование с военными командованиями в зоне их ответственности, а в Киеве – с Генеральным штабом Вооруженных сил".

Детали: Соответствующее поручение министрам, руководителям центральных органов исполнительной власти, начальникам областных, Киевской городской военных администраций дала премьер-министр Юлия Свириденко.