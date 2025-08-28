Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кабмин обязал согласовывать проведение массовых мероприятий с военными

Станислав ПогориловЧетверг, 28 августа 2025, 21:30
Кабмин обязал согласовывать проведение массовых мероприятий с военными
фото: getty images

Кабинет министров обязал массовые и торжественные мероприятия в областях согласовывать с военным руководством, а в Киеве – с Генеральным штабом ВСУ.

Источник: собеседники в правительстве и среди военно-политического руководства

Дословно: "С учетом требований статьи закона Украины "О правовом режиме военного положения" прошу в случае планирования проведения массовых (торжественных) мероприятий обеспечить обязательное их согласование с военными командованиями в зоне их ответственности, а в Киеве – с Генеральным штабом Вооруженных сил".

Реклама:
 

Детали: Соответствующее поручение министрам, руководителям центральных органов исполнительной власти, начальникам областных, Киевской городской военных администраций дала премьер-министр Юлия Свириденко.

Кабинет министровУкраинамитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
документКабмин обязал согласовывать проведение массовых мероприятий с военными
Зеленский анонсировал наработки по гарантиям безопасности: Будут на следующей неделе
Госэтнополитики признала связь УПЦ МП с Русской православной церковью
Атака РФ повредила энергообъекты в нескольких областях Украины
Норма о выезде мужчин 18-22 лет на пассажиропоток через границу не повлияла – ГПСУ
"Ваши конечности – по локоть в украинской крови": "Мадьяр" посоветовал Орбану "засунуть в задницу" его санкции
Все новости...
Кабинет министров
Кабмин разрешил выезд за границу женщинам-депутатам местных советов, но есть исключения
Зеленский: Кабмин во вторник обновит правила пересечения границы мужчинам до 22 лет
Кабмин одобрил выплату 15 млн грн семьям защитников, погибших в плену
Последние новости
23:45
Россияне атаковали Покровское направление 37 раз: уничтожено 125 оккупантов
23:27
фотоНациональный музей Чехии снял флаг Украины для рекламы выставки окаменелостей
23:19
ИИ уменьшил количество рабочих мест для молодых американцев на 13% — исследование
23:05
фотоАтака РФ на Киев: число погибших увеличилось до 22, под завалами могут быть еще люди
23:03
"Если скажут "падай", а там стоит Юра – ты будешь падать". Памяти оператора и военного Юрия Олейника
23:00
Почему возникает аллергия на дыню и при чем здесь амброзия? Объяснение врача
22:39
Планировали вдвое меньше: Швейцария профинансирует 12 проектов восстановления на $140 миллионов
22:15
Мерц заявил, что не верит во встречу Зеленского и Путина
21:57
С сентября в Украине могут закрыть маленькие школы: в МОН объяснили, как быть учителям, которые там работают
21:50
прыжки в высотуДорощук завоевал серебро на финале Бриллиантовой лиги
Все новости...
Реклама:
Реклама: