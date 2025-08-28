Усі розділи
У Польщі під час підготовки до авіашоу розбився F-16, пілот загинув

Олег Павлюк, Анастасія ПроцЧетвер, 28 серпня 2025, 21:26
скрин з відео

28 серпня у польському місті Радом під час репетиції авіашоу впав винищувач F-16, пілот загинув.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис речника уряду Польщі Адама Шлапки

Деталі: За словами Шлапки, F-16 розбився під час підготовки до авіаційної виставки AirShow в Радомі.

"На жаль, пілот загинув. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш поговорив з премʼєр-міністром і зараз прямує до місця катастрофи", – написав речник на Х.

На відео, поширеному у соцмережах, видно, як винищувач різко втрачає висоту і розбивається об землю.

Міжнародна авіаційна виставка AirShow має відбутись 30-31 серпня в Радомі та є одним із найбільших подібних заходів у Європі, на якому цього року можна буде побачити понад 150 літаків з 20 країн.

Нагадаємо:

  • У травні поблизу фінського міста Рованіємі розбився винищувач F/A-18 Hornet, пілот устиг катапультуватись.
  • Торік у жовтні у результаті катастрофи винищувача F/A-18 Hornet Військово-повітряних сил Іспанії загинув пілот.

