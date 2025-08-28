У Польщі під час підготовки до авіашоу розбився F-16, пілот загинув

28 серпня у польському місті Радом під час репетиції авіашоу впав винищувач F-16, пілот загинув.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис речника уряду Польщі Адама Шлапки

Деталі: За словами Шлапки, F-16 розбився під час підготовки до авіаційної виставки AirShow в Радомі.

"На жаль, пілот загинув. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш поговорив з премʼєр-міністром і зараз прямує до місця катастрофи", – написав речник на Х.

Podczas ćwiczeń przed Air Show w Radomiu różnił się F-16. pic.twitter.com/GhusSRlX5T — Remiza.pl (@remizacompl) August 28, 2025

На відео, поширеному у соцмережах, видно, як винищувач різко втрачає висоту і розбивається об землю.

Міжнародна авіаційна виставка AirShow має відбутись 30-31 серпня в Радомі та є одним із найбільших подібних заходів у Європі, на якому цього року можна буде побачити понад 150 літаків з 20 країн.

