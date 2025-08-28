Все разделы
В Польше во время подготовки к авиашоу разбился F-16, пилот погиб

Олег Павлюк, Анастасия ПроцЧетверг, 28 августа 2025, 21:26
скрин с видео

28 августа в польском городе Радом во время репетиции авиашоу упал истребитель F-16, пилот погиб.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост пресс-секретаря правительства Польши Адама Шлапки

Детали: По словам Шлапки, F-16 разбился во время подготовки к авиационной выставке AirShow в Радоме.

"К сожалению, пилот погиб. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш поговорил с премьер-министром и сейчас направляется к месту катастрофы", – написал спикер на Х.

На видео, распространенном в соцсетях, видно, как истребитель резко теряет высоту и разбивается о землю.

Международная авиационная выставка AirShow должна состояться 30-31 августа в Радоме и является одним из крупнейших подобных мероприятий в Европе, на котором в этом году можно будет увидеть более 150 самолетов из 20 стран.

Напомним:

  • В мае вблизи финского города Рованиеми разбился истребитель F/A-18 Hornet, пилот успел катапультироваться.
  • В октябре прошлого года в результате катастрофы истребителя F/A-18 Hornet Военно-воздушных сил Испании погиб пилот.

Польшаавиа
