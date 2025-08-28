В Польше во время подготовки к авиашоу разбился F-16, пилот погиб

28 августа в польском городе Радом во время репетиции авиашоу упал истребитель F-16, пилот погиб.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост пресс-секретаря правительства Польши Адама Шлапки

Детали: По словам Шлапки, F-16 разбился во время подготовки к авиационной выставке AirShow в Радоме.

Реклама:

"К сожалению, пилот погиб. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш поговорил с премьер-министром и сейчас направляется к месту катастрофы", – написал спикер на Х.

Podczas ćwiczeń przed Air Show w Radomiu różnił się F-16. pic.twitter.com/GhusSRlX5T — Remiza.pl (@remizacompl) August 28, 2025

РЕКЛАМА:

На видео, распространенном в соцсетях, видно, как истребитель резко теряет высоту и разбивается о землю.

Международная авиационная выставка AirShow должна состояться 30-31 августа в Радоме и является одним из крупнейших подобных мероприятий в Европе, на котором в этом году можно будет увидеть более 150 самолетов из 20 стран.

Напомним: