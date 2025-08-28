Усі розділи
Росіяни атакували Покровський напрямок 37 разів: знешкоджено 125 окупантів

Станіслав ПогоріловЧетвер, 28 серпня 2025, 23:45
Росіяни атакували Покровський напрямок 37 разів: знешкоджено 125 окупантів
фото: Генштаб ЗСУ

З початку доби на фронті відбулося 137 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація спостерігалась на Лиманському та Покровському напрямках, які росіяни загалом атакували 68 разів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили вісім штурмових дій окупантів, одне боєзіткнення триває досі.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили дві атаки, у районах Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Западного, Синьківки, Голубівки та Загризового. Точиться бій.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 31 атаку, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя, Дронівки й Серебрянки. П’ять боєзіткнень триває дотепер.

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили дев’ять атак поблизу Григорівки, Виїмки та Переїзного, ще один бій триває.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили чотири ворожі спроби просунутися вперед у напрямку Ступочок.

Ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку у районі Щербинівки. Авіаударів зазнали Костянтинівка та Іллінівка.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 37 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Сухий Яр, Даченське, Звірове, Удачне, Горіхове та Новоукраїнка. На даний час бої точаться у чотирьох локаціях.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 125 окупантів, з них 90 — безповоротно. Знищено артилерійську систему, шість одиниць автомобільної техніки, дев’ять безпілотних літальних апаратів, два пункти управління БпЛА та два склади військово-технічного майна. Крім того, пошкоджено артилерійську систему та дев’ять укриттів для особового складу противника.

На Новопавлівському напрямку оборонці зупинили десять атак противника у районах населених пунктів Воскресенка, Маліївка, Зелений Гай, Піддубне, Олександроград та Запорізьке, ще п’ять боєзіткнень досі тривають. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Маломихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку наступальних дій окупантів не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення — противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили три атаки загарбників.

Збройні силиросійсько-українська війна
