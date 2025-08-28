Россияне атаковали Покровское направление 37 раз: уничтожено 125 оккупантов

С начала суток на фронте произошло 137 боевых столкновений, самая горячая ситуация наблюдалась на Лиманском и Покровском направлениях, которые россияне в общей сложности атаковали 68 раз.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили восемь штурмовых действий оккупантов, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отразили две атаки, в районах Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении противник пять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Западного, Синьковки, Голубовки и Загризового. Бой продолжается.

На Лиманском направлении враг осуществил 31 атаку, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Ямполя, Дроновки и Серебрянки. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши воины остановили девять атак вблизи Григоровки, Выемки и Переездного, еще одно сражение продолжается.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили четыре вражеские попытки продвинуться вперед в направлении Ступочек.

Враг шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районе Щербиновки. Авиаудары подверглись Константиновка и Ильиновка.

В течение дня на Покровском направлении агрессор осуществил 37 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоэкономичное, Родинское, Лесовка, Сухой Яр, Даченское, Зверовое, Удачное, Ореховое и Новоукраинка. В настоящее время бои идут в четырех локациях.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 125 оккупантов, из них 90 — безвозвратно. Уничтожена артиллерийская система, шесть единиц автомобильной техники, девять беспилотных летательных аппаратов, два пункта управления БПЛА и два склада военно-технического имущества. Кроме того, повреждена артиллерийская система и девять укрытий для личного состава противника.

На Новопавловском направлении защитники остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Воскресенка, Малиевка, Зеленый Гай, Поддубное, Александроград и Запорожское, еще пять боевых столкновений продолжаются. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Маломихайловка.

На Гуляйпольском направлении наступательных действий оккупантов не зафиксировано.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение — противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степовое.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили три атаки захватчиков.