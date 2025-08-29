Рада Безпеки ООН одноголосно проголосувала за завершення миротворчої місії в Лівані

Рада Безпеки ООН одноголосно "востаннє" продовжила місію UNIFIL до кінця 2026 року, після чого миротворці протягом року розпочнуть поетапне "організоване та безпечне скорочення та виведення".

Джерело: Reuters

Деталі: У четвер, 28 серпня, 15 членів Ради Безпеки ООН одноголосно підтримали резолюцію, підготовлену Францією, після досягнення компромісу зі США.

Реклама:

Резолюція вимагає від тимчасових сили ООН у Лівані (UNIFIL), "припинити свою діяльність 31 грудня 2026 року і з цієї дати протягом одного року розпочати упорядковане і безпечне скорочення та виведення свого персоналу в тісній консультації з урядом Лівану з метою зробити уряд Лівану єдиним гарантом безпеки на півдні Лівану".

Виконуюча обов’язки посла США в ООН Дороті Шей заявила, що це буде останнє продовження мандата UNIFIL, яке підтримає США. За її словами, безпекова ситуація в Лівані змінилася порівняно з минулим роком, що створює "можливість для Лівану взяти на себе більшу відповідальність".

Мандат UNIFIL був розширений у 2006 році після місячної війни між Ізраїлем і "Хезболлою", щоб миротворці допомагали ліванській армії утримувати частину півдня країни вільною від озброєних формувань. Незважаючи на це, "Хезболла" фактично контролює південні райони, що створює тривалий конфлікт з миротворцями.

РЕКЛАМА:

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон заявив, що UNIFIL не змогла виконати свою місію і дозволила "Хезболлі" стати серйозною регіональною загрозою.

У листопаді США виступили посередником у перемир’ї між Ліваном та Ізраїлем після більш ніж річного конфлікту, пов’язаного з війною в Газі. Вашингтон також просуває план роззброєння "Хезболли" та створення на півдні Лівану економічної зони розвитку за підтримки США та країн Перської затоки, щоб зменшити залежність руху від іранського фінансування.

Прем’єр-міністр Лівану Наваф Салам привітав продовження мандата UNIFIL, відзначивши, що резолюція підтверджує необхідність виведення ізраїльських військ з окупованих територій і поширення державної влади на всю територію Лівану.