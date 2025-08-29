Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рада Безпеки ООН одноголосно проголосувала за завершення миротворчої місії в Лівані

Іван Д'яконовП'ятниця, 29 серпня 2025, 04:24
Рада Безпеки ООН одноголосно проголосувала за завершення миротворчої місії в Лівані
Фото: Getty Images

Рада Безпеки ООН одноголосно "востаннє" продовжила місію UNIFIL до кінця 2026 року, після чого миротворці протягом року розпочнуть поетапне "організоване та безпечне скорочення та виведення".

Джерело: Reuters

Деталі: У четвер, 28 серпня, 15 членів Ради Безпеки ООН одноголосно підтримали резолюцію, підготовлену Францією, після досягнення компромісу зі США. 

Реклама:

Резолюція вимагає від тимчасових сили ООН у Лівані (UNIFIL), "припинити свою діяльність 31 грудня 2026 року і з цієї дати протягом одного року розпочати упорядковане і безпечне скорочення та виведення свого персоналу в тісній консультації з урядом Лівану з метою зробити уряд Лівану єдиним гарантом безпеки на півдні Лівану".

Виконуюча обов’язки посла США в ООН Дороті Шей заявила, що це буде останнє продовження мандата UNIFIL, яке підтримає США. За її словами, безпекова ситуація в Лівані змінилася порівняно з минулим роком, що створює "можливість для Лівану взяти на себе більшу відповідальність".

Мандат UNIFIL був розширений у 2006 році після місячної війни між Ізраїлем і "Хезболлою", щоб миротворці допомагали ліванській армії утримувати частину півдня країни вільною від озброєних формувань. Незважаючи на це, "Хезболла" фактично контролює південні райони, що створює тривалий конфлікт з миротворцями. 

РЕКЛАМА:

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон заявив, що UNIFIL не змогла виконати свою місію і дозволила "Хезболлі" стати серйозною регіональною загрозою.

У листопаді США виступили посередником у перемир’ї між Ліваном та Ізраїлем після більш ніж річного конфлікту, пов’язаного з війною в Газі. Вашингтон також просуває план роззброєння "Хезболли" та створення на півдні Лівану економічної зони розвитку за підтримки США та країн Перської затоки, щоб зменшити залежність руху від іранського фінансування.

Прем’єр-міністр Лівану Наваф Салам привітав продовження мандата UNIFIL, відзначивши, що резолюція підтверджує необхідність виведення ізраїльських військ з окупованих територій і поширення державної влади на всю територію Лівану.

миротворціООНЛіван
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони на території України – ЗМІ
До 23 зросла кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки: розбір завалів триває
документКабмін зобов'язав погоджувати проведення масових заходів з військовими
Зеленський анонсував напрацювання щодо гарантій безпеки: Будуть наступного тижня
Держетнополітики визнала зв'язок УПЦ МП з Російською православною церквою
Атака РФ пошкодила енергооб’єкти у кількох областях України
Усі новини...
миротворці
ЗМІ: Китай готовий відправити миротворців в Україну
Зеленський розповів про майбутні ролі держав-миротворців
Німеччина заявила, що не розгортатиме свої війська в Україні
Останні новини
06:45
Росіяни атакували Малокатеринівку на Запоріжжі: постраждала однорічна дитина – ОВА
06:23
Посольство США в Україні засудило російські удари: вбивства повинні припинитися
05:56
Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони на території України – ЗМІ
05:01
Британський уряд заборонив ізраїльським чиновникам відвідати виставку озброєнь в Лондоні
04:24
Рада Безпеки ООН одноголосно проголосувала за завершення миротворчої місії в Лівані
03:47
Зеленський обговорив з лідерами пʼяти країн Європи гарантії безпеки для України
02:47
Президенти України і Польщі узгодили позиції "напередодні великих дипломатичних подій"
01:57
тенісОдна за всіх українок: Костюк вийшла у третє коло US Open
01:31
До 23 зросла кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки: розбір завалів триває
01:24
Президент Португалії назвав Трампа "російським агентом"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: