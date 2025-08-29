Совбез ООН единогласно проголосовал за завершение миротворческой миссии в Ливане

Совет Безопасности ООН единогласно "в последний раз" продлил миссию UNIFIL до конца 2026 года, после чего миротворцы в течение года начнут поэтапное "организованное и безопасное сокращение и вывод".

Источник: Reuters

Детали: В четверг, 28 августа, 15 членов Совета Безопасности ООН единогласно поддержали резолюцию, подготовленную Францией, после достижения компромисса с США.

Резолюция требует от временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) "прекратить свою деятельность 31 декабря 2026 года и с этой даты в течение одного года начать упорядоченное и безопасное сокращение и вывод своего персонала в тесной консультации с правительством Ливана с целью сделать правительство Ливана единственным гарантом безопасности на юге Ливана".

Исполняющая обязанности посла США в ООН Дороти Шей заявила, что это будет последнее продление мандата UNIFIL, которое поддержат США. По ее словам, ситуация с безопасностью в Ливане изменилась по сравнению с прошлым годом, что создает "возможность для Ливана взять на себя большую ответственность".

Мандат UNIFIL был расширен в 2006 году после месячной войны между Израилем и "Хезболлой", чтобы миротворцы помогали ливанской армии удерживать часть юга страны свободной от вооруженных формирований. Несмотря на это, "Хезболла" фактически контролирует южные районы, что создает длительный конфликт с миротворцами.

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что UNIFIL не смогла выполнить свою миссию и позволила "Хезболле" стать серьезной региональной угрозой.

В ноябре США выступили посредником в перемирии между Ливаном и Израилем после более чем годичного конфликта, связанного с войной в Газе. Вашингтон также продвигает план разоружения "Хезболлы" и создания на юге Ливана экономической зоны развития при поддержке США и стран Персидского залива, чтобы уменьшить зависимость движения от иранского финансирования.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам приветствовал продление мандата UNIFIL, отметив, что резолюция подтверждает необходимость вывода израильских войск с оккупированных территорий и распространения государственной власти на всю территорию Ливана.