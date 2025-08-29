Британський уряд заборонив ізраїльським чиновникам відвідати виставку озброєнь в Лондоні

Британський уряд заборонив представникам Ізраїлю брати участь у великій міжнародній виставці оборонної промисловості DSEI у Лондоні.

Джерело: Politico з посиланням на представників британського уряду

Деталі: За даними видання, уряд Великої Британії ухвалив рішення заборонити ізраїльським чиновникам брати участь у виставці-ярмарку озброєнь DSEI, яка проходить у Лондоні раз на два роки.

За словами британських урядовців, ізраїльські збройові компанії зможуть взяти участь у DSEI UK 2025 як зазвичай, однак очікується, що їх присутність викличе масштабні протести.

"Рішення ізраїльського уряду про подальшу ескалацію військової операції в Газі є неправильним. Як наслідок, ми можемо підтвердити, що жодна делегація ізраїльського уряду не буде запрошена до участі в DSEI UK 2025", – повідомив речник британського уряду.

Він додав, що необхідно "невідкладно знайти дипломатичне рішення, припинити війну, досягти перемир’я, повернути заручників та збільшити гуманітарну допомогу населенню Гази".

Видання зазначає, що останніми місяцями Лондон поступово посилював тиск на прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, закликаючи його до перемир’я, погрожуючи зупинкою торговельних переговорів і пообіцявши визнати палестинську державу у разі відмови змінити курс.

Дослівно: "Офіційні особи, обізнані з рішенням, повідомили, що ізраїльська сторона була завчасно поінформована про заборону. Водночас її можуть скасувати у разі, якщо Ізраїль продемонструє дотримання міжнародного гуманітарного права на окупованих палестинських територіях.

Рішення британського уряду стало наслідком скандалу, що виник на Паризькому авіасалоні в червні, коли ізраїльським компаніям було наказано прибрати деякі види зброї з експозиції, але вони відмовилися це зробити".