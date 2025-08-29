Все разделы
Британское правительство запретило израильским чиновникам посетить выставку вооружений в Лондоне

Иван ДьяконовПятница, 29 августа 2025, 05:01
Британское правительство запретило израильским чиновникам посетить выставку вооружений в Лондоне
Иллюстративное фото: Getty Images

Британское правительство запретило представителям Израиля участвовать в крупной международной выставке оборонной промышленности DSEI в Лондоне.

Источник: Politico со ссылкой на представителей британского правительства

Детали: По данным издания, правительство Великобритании приняло решение запретить израильским чиновникам участвовать в выставке-ярмарке вооружений DSEI, которая проходит в Лондоне раз в два года.

По словам британских чиновников, израильские оружейные компании смогут принять участие в DSEI UK 2025 как обычно, однако ожидается, что их присутствие вызовет масштабные протесты.

"Решение израильского правительства о дальнейшей эскалации военной операции в Газе является неправильным. Как следствие, мы можем подтвердить, что ни одна делегация израильского правительства не будет приглашена к участию в DSEI UK 2025", - сообщил представитель британского правительства.

Он добавил, что необходимо "безотлагательно найти дипломатическое решение, прекратить войну, достичь перемирия, вернуть заложников и увеличить гуманитарную помощь населению Газы".

Издание отмечает, что в последние месяцы Лондон постепенно усиливал давление на премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, призывая его к перемирию, угрожая остановкой торговых переговоров и пообещав признать палестинское государство в случае отказа изменить курс.

Дословно: "Официальные лица, знакомые с решением, сообщили, что израильская сторона была заблаговременно проинформирована о запрете. В то же время его могут отменить в случае, если Израиль продемонстрирует соблюдение международного гуманитарного права на оккупированных палестинских территориях.

Решение британского правительства стало следствием скандала, возникшего на Парижском авиасалоне в июне, когда израильским компаниям было приказано убрать некоторые виды оружия с экспозиции, но они отказались это сделать".

