ЗМІ: Єврокомісія хоче спрямувати €200 млрд заморожених російських активів на відновлення України

Європейська комісія розробляє механізм, який дозволить перевести майже 200 мільярдів євро заморожених російських активів у спеціальний фонд і спрямувати їх на відбудову України після завершення війни.

Джерело: Politico з посиланням на кількох європейських чиновників

Деталі: За даними видання, Брюссель перевіряє готовність національних урядів до переведення активів у більш ризиковані інвестиції, які могли б принести більше прибутків для України та посилити тиск на Росію, яка відмовляється припинити бойові дії.

Реклама:

Прихильники також розглядають цю схему як крок до потенційної конфіскації активів і передачі їх Україні як покарання за відмову Росії виплачувати післявоєнні репарації.

Видання зауважує, що цей варіант не передбачає негайної конфіскації активів, проти якої виступає більшість країн ЄС через фінансові та юридичні міркування.

У суботу питання вперше обговорять 27 міністрів закордонних справ країн ЄС під час неформальної зустрічі в датському Копенгагені. Згідно з підготовчою запискою, з якою ознайомилось видання, мова йтиме про "подальші варіанти використання доходів від заморожених суверенних активів Росії".

РЕКЛАМА:

"Ми чуємо, що зараз складніше залучати кошти (з національних бюджетів чи бюджету ЄС, – ред.). (Але у нас є ці активи, і логічне питання полягає в тому, як ми можемо їх використати і чому ми цього не робимо" – сказала заступниця міністра закордонних справ Естонії з правових і консульських питань Керлі Вескі.

У Єврокомісії цю ідею просувають комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс та глава зовнішньої політики Кая Каллас.

Балтійські країни та деякі інші члени ЄС вже давно наполягають на конфіскації всіх коштів, однак більшість держав, зокрема Німеччина, Італія та Бельгія – виступають проти. Остання особливо вразлива до юридичних і фінансових ризиків, адже саме там розташована фінансова установа Euroclear, яка зберігає більшість російських активів, зазначає видання.

Як обхідний шлях, Брюссель розглядає можливість створення спеціального фонду за моделлю Європейського стабілізаційного механізму (ESM). Потенційний фонд для України також міг би бути відкритим для країн G7, включно з Великою Британією та Канадою, які виступають за конфіскацію активів, зазначив представник ЄС. Фонд дозволив би вкладати заморожені активи у ризиковіші інструменти з вищою прибутковістю, що забезпечило б Україну додатковими ресурсами, зазначає Politico.

Дослівно: "Скептики, зокрема генеральна директорка Euroclear Валері Урбен, однак побоюються, що платникам податків ЄС доведеться покривати збитки, якщо ризикованіші операції виявляться невдалими.

За словами представника ЄС та одного високопоставленого дипломата, бельгійський уряд останнім часом більш прихильно ставиться до плану Комісії, а країни, розташовані далі від Росії, такі як Іспанія, також підтримують цю ідею".