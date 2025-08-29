СМИ: Еврокомиссия хочет направить €200 млрд замороженных российских активов на восстановление Украины

Европейская комиссия разрабатывает механизм, который позволит перевести почти 200 миллиардов евро замороженных российских активов в специальный фонд и направить их на восстановление Украины после завершения войны.

Источник: Politico со ссылкой на нескольких европейских чиновников

Детали: По данным издания, Брюссель проверяет готовность национальных правительств к переводу активов в более рискованные инвестиции, которые могли бы принести больше прибыли для Украины и усилить давление на Россию, которая отказывается прекратить боевые действия.

Сторонники также рассматривают эту схему как шаг к потенциальной конфискации активов и передачи их Украине в качестве наказания за отказ России выплачивать послевоенные репарации.

Издание отмечает, что этот вариант не предусматривает немедленной конфискации активов, против которой выступает большинство стран ЕС из-за финансовых и юридических соображений.

В субботу вопрос впервые обсудят 27 министров иностранных дел стран ЕС во время неформальной встречи в датском Копенгагене. Согласно подготовительной записке, с которой ознакомилось издание, речь пойдет о "дальнейших вариантах использования доходов от замороженных суверенных активов России".

"Мы слышим, что сейчас сложнее привлекать средства (из национальных бюджетов или бюджета ЕС, - ред.). (Но у нас есть эти активы, и логичный вопрос заключается в том, как мы можем их использовать и почему мы этого не делаем", – сказала заместитель министра иностранных дел Эстонии по правовым и консульским вопросам Керли Вески.

В Еврокомиссии эту идею продвигают комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис и глава внешней политики Кая Каллас.

Балтийские страны и некоторые другие члены ЕС уже давно настаивают на конфискации всех средств, однако большинство государств, в частности Германия, Италия и Бельгия – выступают против. Последняя особенно уязвима к юридическим и финансовым рискам, ведь именно там расположено финансовое учреждение Euroclear, которое хранит большинство российских активов, отмечает издание.

Как обходной путь, Брюссель рассматривает возможность создания специального фонда по модели Европейского стабилизационного механизма (ESM). Потенциальный фонд для Украины также мог бы быть открытым для стран G7, включая Великобританию и Канаду, которые выступают за конфискацию активов, отметил представитель ЕС. Фонд позволил бы вкладывать замороженные активы в более рисковые инструменты с высокой доходностью, что обеспечило бы Украину дополнительными ресурсами, отмечает Politico.

Дословно: "Скептики, в частности генеральный директор Euroclear Валери Урбен, однако опасаются, что налогоплательщикам ЕС придется покрывать убытки, если рискованные операции окажутся неудачными.

По словам представителя ЕС и одного высокопоставленного дипломата, бельгийское правительство в последнее время более благосклонно относится к плану Комиссии, а страны, расположенные дальше от России, такие как Испания, также поддерживают эту идею".



