Росія за добу втратила 850 вояків та 61 артсистему

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу знешкодили 850 загарбників та понад 600 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 29.08.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 080 480 (+850) осіб,

танків – 11 143 (+4) од,

бойових броньованих машин – 23 191 (+6) од,

артилерійських систем – 32 125 (+61) од,

РСЗВ – 1 476 (+2) од,

засобів ППО – 1 213 (+1) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 54 375 (+414) од,

крилатих ракет – 3 626 (+28) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 60 116 (+109) од.

Дані уточнюються.