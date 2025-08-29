Росія за добу втратила 850 вояків та 61 артсистему
П'ятниця, 29 серпня 2025, 07:47
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу знешкодили 850 загарбників та понад 600 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 29.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 080 480 (+850) осіб,
- танків – 11 143 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 23 191 (+6) од,
- артилерійських систем – 32 125 (+61) од,
- РСЗВ – 1 476 (+2) од,
- засобів ППО – 1 213 (+1) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 54 375 (+414) од,
- крилатих ракет – 3 626 (+28) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 60 116 (+109) од.
Дані уточнюються.