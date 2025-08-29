Все разделы
Россия за сутки потеряла 850 вояк и 61 артиллерийскую систему

Ирина БалачукПятница, 29 августа 2025, 07:47
Россия за сутки потеряла 850 вояк и 61 артиллерийскую систему
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за прошедшие сутки обезвредили 850 захватчиков и более 600 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.08.25 ориентировочно составили: 

  • личного состава – около 1 080 480 (+850) человек,
  • танков – 11 143 (+4) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 191 (+6) ед.,
  • артиллерийских систем – 32 125 (+61) ед.,
  • РСЗО – 1 476 (+2) ед.,
  • средств ПВО – 1 213 (+1) ед.,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 54 375 (+414) ед.,
  • крылатых ракет – 3 626 (+28) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 60 116 (+109) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
