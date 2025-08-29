Россия за сутки потеряла 850 вояк и 61 артиллерийскую систему

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за прошедшие сутки обезвредили 850 захватчиков и более 600 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.08.25 ориентировочно составили:

Реклама:

личного состава – около 1 080 480 (+850) человек,

танков – 11 143 (+4) ед.,

боевых бронированных машин – 23 191 (+6) ед.,

артиллерийских систем – 32 125 (+61) ед.,

РСЗО – 1 476 (+2) ед.,

средств ПВО – 1 213 (+1) ед.,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 54 375 (+414) ед.,

крылатых ракет – 3 626 (+28) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 60 116 (+109) ед.

Данные уточняются.