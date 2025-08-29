Россия за сутки потеряла 850 вояк и 61 артиллерийскую систему
Пятница, 29 августа 2025, 07:47
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за прошедшие сутки обезвредили 850 захватчиков и более 600 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.08.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 080 480 (+850) человек,
- танков – 11 143 (+4) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 191 (+6) ед.,
- артиллерийских систем – 32 125 (+61) ед.,
- РСЗО – 1 476 (+2) ед.,
- средств ПВО – 1 213 (+1) ед.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 54 375 (+414) ед.,
- крылатых ракет – 3 626 (+28) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 60 116 (+109) ед.
Данные уточняются.