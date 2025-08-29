Усі розділи
Росія атакувала 68-ма безпілотниками: є влучання у 9 локаціях

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 29 серпня 2025, 08:23
Росія атакувала 68-ма безпілотниками: є влучання у 9 локаціях
фото: Сухопутні війська

У ніч на 29 серпня російські загарбники атакували 68-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Деталі: За попередніми даними, станом на 8.00, протиповітряною обороною збито і подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 22 БпЛА у 9 локаціях на Донеччині та Дніпропетровщині.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

