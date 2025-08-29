Все разделы
Россия атаковала 68 беспилотниками: есть попадания в 9 локациях

Станислав ПогориловПятница, 29 августа 2025, 08:23
фото: Сухопутные войска

В ночь на 29 августа российские захватчики атаковали 68 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Детали: По предварительным данным, по состоянию на 8.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 46 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 22 БПЛА в 9 локациях в Донецкой и Днепропетровской областях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

ПВОбеспилотникироссийско-украинская война
