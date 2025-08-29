Усі розділи
У Києві внаслідок ДТП перекинулось поліцейське авто: загинув водій, троє поранених

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 29 серпня 2025, 10:14
У Києві внаслідок ДТП перекинулось поліцейське авто: загинув водій, троє поранених
фото: ДБР

Вранці 29 серпня автомобіль поліції зіткнувся з легковиком та перекинувся, внаслідок чого один правоохоронець загинув, ще троє отримали ушкодження.

Джерело: поліція Києва у Telegram

Дослівно: "Сьогодні близько 9.10 на перехресті вулиць Івана Федорова та вулиці Каземира Малевича відбулось зіткнення Renault зі службовим авто Mitsubishi, яке рухалось з увімкненими проблисковими маячками, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся".

Деталі: Повідомляється, що правоохоронець, який перебував за кермом службового авто, від отриманих травм загинув на місці події, ще троє осіб отримали тілесні ушкодження, їх стан стабільний.

На місці події працюють співробітники поліції Києва, працівники ДБР та медики. За даним фактом керівництвом столичної поліції призначено службове розслідування.

Поліція Києва встановлює обставини смертельної ДТП.

