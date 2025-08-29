В Киеве в результате ДТП перевернулся полицейский автомобиль: погиб водитель, трое раненых

Утром 29 августа автомобиль полиции столкнулся с легковушкой и перевернулся, в результате чего один правоохранитель погиб, еще трое получили повреждения.

Источник: полиция Киева в Telegram

Дословно: "Сегодня около 9.10 на перекрестке улиц Ивана Федорова и улицы Каземира Малевича произошло столкновение Renault со служебным автомобилем Mitsubishi, который двигался с включенными проблесковыми маячками, в результате чего транспортное средство перевернулось".

Детали: Сообщается, что правоохранитель, который находился за рулем служебного автомобиля, от полученных травм погиб на месте происшествия, еще трое человек получили телесные повреждения, их состояние стабильное.

На месте происшествия работают сотрудники полиции Киева, работники ГБР и медики. По данному факту руководством столичной полиции назначено служебное расследование.

Полиция Киева устанавливает обстоятельства смертельного ДТП.