Привласнив кошти на будівництві пожежного депо: екскерівнику ДСНС Київщини оголосили підозру

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 серпня 2025, 16:53
підозрюваний Анатолій Мусієвич. фото ДСНС

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому керівнику ГУ ДСНС у Київській області: за даними слідства, експосадовець зловживав службовим становищем і налагодив механізм незаконного збагачення під час будівництва пожежного депо під Києвом.

Джерело: ДБР, Київська обласна прокуратура, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про Анатолія Мусієвича.

За даними слідства, між ГУ ДСНС у Київській області та товариством з обмеженою відповідальністю у квітні 2023 року укладено договір підряду на будівництво пожежного депо у селі Старі Петрівці Вишгородського району.

Попри те, що будівельні роботи не були виконані в повному обсязі, підозрюваний підписав акти виконаних будівельних робіт за червень, вересень та жовтень 2023 року. На їх підставі товариству було перераховано бюджетні кошти у сумі понад 11 млн грн, з яких безпідставно отримано майже 3,7 млн грн.

Перевірка виявила численні порушення. Зокрема, утеплення фасаду існувало лише на папері, а частину будівельних матеріалів підрядник не використав або замінив на дешеві аналоги, що не відповідали технічним вимогам.

Через такі дії державі завдано збитків на понад 3,6 млн грн.

На підставі зібраних доказів експосадовцю оголошено про підозру за ч. 2 ст. 366 ККУ (службове підроблення), ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення чи розтрата майна).

Оновлено: Як уточнили УП в ДБР, у п’ятницю суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 908 400 грн.

 

ДСНСкорупціяДБР
