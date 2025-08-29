Привласнив кошти на будівництві пожежного депо: екскерівнику ДСНС Київщини оголосили підозру

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому керівнику ГУ ДСНС у Київській області: за даними слідства, експосадовець зловживав службовим становищем і налагодив механізм незаконного збагачення під час будівництва пожежного депо під Києвом.

Джерело: ДБР, Київська обласна прокуратура, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про Анатолія Мусієвича.

Реклама:

За даними слідства, між ГУ ДСНС у Київській області та товариством з обмеженою відповідальністю у квітні 2023 року укладено договір підряду на будівництво пожежного депо у селі Старі Петрівці Вишгородського району.

Попри те, що будівельні роботи не були виконані в повному обсязі, підозрюваний підписав акти виконаних будівельних робіт за червень, вересень та жовтень 2023 року. На їх підставі товариству було перераховано бюджетні кошти у сумі понад 11 млн грн, з яких безпідставно отримано майже 3,7 млн грн.

Перевірка виявила численні порушення. Зокрема, утеплення фасаду існувало лише на папері, а частину будівельних матеріалів підрядник не використав або замінив на дешеві аналоги, що не відповідали технічним вимогам.

РЕКЛАМА:

Через такі дії державі завдано збитків на понад 3,6 млн грн.

На підставі зібраних доказів експосадовцю оголошено про підозру за ч. 2 ст. 366 ККУ (службове підроблення), ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення чи розтрата майна).

Оновлено: Як уточнили УП в ДБР, у п’ятницю суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 908 400 грн.