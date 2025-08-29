Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Присвоил деньги на строительстве пожарного депо: экс-главе ГСЧС Киевской области объявили подозрение

Валентина РоманенкоПятница, 29 августа 2025, 16:53
Присвоил деньги на строительстве пожарного депо: экс-главе ГСЧС Киевской области объявили подозрение
подозреваемый Анатолий Мусиевич. фото ГСЧС

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему руководителю ГУ ГСЧС в Киевской области: по данным следствия, экс-чиновник злоупотребил служебным положением и наладил механизм незаконного обогащения во время строительства пожарного депо под Киевом.

Источник: ГБР, Киевская областная прокуратура, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, речь идет об Анатолии Мусиевиче.

Реклама:

По данным следствия, между ГУ ГСЧС в Киевской области и обществом с ограниченной ответственностью в апреле 2023 года заключен договор подряда на строительство пожарного депо в селе Старые Петровцы Вышгородского района.

Несмотря на то, что строительные работы не были выполнены в полном объеме, подозреваемый подписал акты выполненных строительных работ за июнь, сентябрь и октябрь 2023 года. На их основании обществу были перечислены бюджетные средства в сумме более 11 млн грн, из которых безосновательно получено почти 3,7 млн грн.

Проверка выявила многочисленные нарушения. В частности, утепление фасада существовало только на бумаге, а часть строительных материалов подрядчик не использовал или заменил на дешевые аналоги, не соответствующие техническим требованиям.

РЕКЛАМА:

В результате таких действий государству нанесен ущерб на сумму более 3,6 млн грн.

На основании собранных доказательств экс-чиновнику объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог), ч. 5 ст. 191 УК (присвоение или растрата имущества).

Обновлено: Как уточнили УП в ГБР, в пятницу суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 908 400 грн.

 

ГСЧСкоррупцияГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Макрон: Если Путин не пойдет на встречу с Зеленским, то Трамп должен отреагировать
На военном мемориальном кладбище прошли первые захоронения: Зеленский показал церемонию
Президент подписал закон о государственной политике в сфере нацпамяти: что он предполагает
Расследование по ракете "Фламинго" не ведется - НАБУ
фотоЕрмак провел переговоры с Уиткоффом в Нью-Йорке
В ЕС договорились после начала перемирия разместить военных инструкторов в Украине
Все новости...
ГСЧС
В Харьковской области горит более 100 га леса
РФ нанесла удар по пожарной части в Доброполье
В Мукачево на третьи сутки потушили пожар после российского удара
Последние новости
02:16
Путин анонсировал переговоры с Китаем по углублению сотрудничества
01:15
Свириденко на Совете Безопасности ООН: "Россия выбирает путь убийств вместо мира"
00:25
На фронте 120 боестолкновений: больше всего оккупанты атакуют на Покровском направлении – Генштаб
00:07
Турция, Германия и Литва выиграли второй раз подряд на Евробаскете-2025
00:05
Россия осуществляет массированную дроновую атаку на Украину: работает ПВО
23:47
МВД Польши работает над урегулированием статуса украинцев после вето Навроцкого
23:35
МИД Словакии утверждает, что никогда не приостанавливал оформление туристических виз россиянам
23:24
Китай заморозил "Силу Сибири-2" и хочет покупать газ РФ по старой трубе
23:08
Российские военные нанесли удар по Запорожью, вспыхнул пожар на предприятии
22:53
боксБудьте готовы: менеджер Фьюри – о третьем бое Тайсона с Усиком
Все новости...
Реклама:
Реклама: