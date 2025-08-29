Присвоил деньги на строительстве пожарного депо: экс-главе ГСЧС Киевской области объявили подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему руководителю ГУ ГСЧС в Киевской области: по данным следствия, экс-чиновник злоупотребил служебным положением и наладил механизм незаконного обогащения во время строительства пожарного депо под Киевом.

Источник: ГБР, Киевская областная прокуратура, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, речь идет об Анатолии Мусиевиче.

По данным следствия, между ГУ ГСЧС в Киевской области и обществом с ограниченной ответственностью в апреле 2023 года заключен договор подряда на строительство пожарного депо в селе Старые Петровцы Вышгородского района.

Несмотря на то, что строительные работы не были выполнены в полном объеме, подозреваемый подписал акты выполненных строительных работ за июнь, сентябрь и октябрь 2023 года. На их основании обществу были перечислены бюджетные средства в сумме более 11 млн грн, из которых безосновательно получено почти 3,7 млн грн.

Проверка выявила многочисленные нарушения. В частности, утепление фасада существовало только на бумаге, а часть строительных материалов подрядчик не использовал или заменил на дешевые аналоги, не соответствующие техническим требованиям.

В результате таких действий государству нанесен ущерб на сумму более 3,6 млн грн.

На основании собранных доказательств экс-чиновнику объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог), ч. 5 ст. 191 УК (присвоение или растрата имущества).

Обновлено: Как уточнили УП в ГБР, в пятницу суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 908 400 грн.