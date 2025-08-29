Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Макрон прокоментував обурення РФ через те, що назвав Путіна хижаком і людожером

Марія Ємець, Олександр ШумілінП'ятниця, 29 серпня 2025, 20:41
Макрон прокоментував обурення РФ через те, що назвав Путіна хижаком і людожером
Фото: Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон після обурення в Росії сказав, що вважає виправданими свої слова на адресу очільника Кремля, в яких назвав його "хижаком" і "людожером".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BFMTV  

Деталі: Макрон у своїх коментарях 29 серпня після зустрічі з канцлером Німеччини сказав, що вважає виправданими свої слова на адресу правителя Росії, якого назвав хижаком і людожером – після того, як з Москви покритикували його за "вульгарність".

Реклама:

"Якщо сказати, що перед воротами Європи стоїть людожер – я вважаю, що це добре описує те, що так глибоко відчувають грузини, українці та багато інших народів", – сказав президент Франції.

Він вчергове розкритикував імперську ревізіоністську політику Кремля. "Різниця між позицією Владіміра Путіна на міжнародних самітах (...) та реальність на місці демонструє, наскільки він нещирий", – наголосив Макрон. 

Президент Франції поруч з Мерцом запевнив, що Париж і Берлін продовжать просувати додаткові санкції проти Росії за війну проти України. 

РЕКЛАМА:

Раніше він засудив останню масштабну повітряну атаку по Києву, що забрала життя 23 осіб. 

Також Макрон анонсував зустріч лідерів "коаліції рішучих" щодо гарантій безпеки для України.

МакронПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Макрон: Якщо Путін не піде на зустріч із Зеленським, то Трамп має відреагувати
ВІДЕОНа військовому меморіальному кладовищі відбулися перші поховання: Зеленський показав церемонію
Президент підписав закон про державну політику у сфері нацпам’яті: що він передбачає
Розслідування щодо ракети "Фламінго" не ведеться – НАБУ
фотоЄрмак провів переговори з Віткоффом у Нью-Йорку
У ЄС домовились після початку перемир’я розмістити військових інструкторів в Україні
Усі новини...
Макрон
Макрон: Якщо Путін не піде на зустріч із Зеленським, то Трамп має відреагувати
Макрон і Мерц заявили про перезапуск тісних зв'язків між Францією та Німеччиною
Макрон розкритикував Нетаньягу за звинувачення в антисемітизмі
Останні новини
23:47
МВС Польщі працює над урегулюванням статусу українців після вето Навроцького
23:35
МЗС Словаччини стверджує, що ніколи не зупиняло оформлення туристичних віз росіянам
23:24
Китай заморозив "Силу Сибіру-2" і хоче купувати газ РФ старою трубою
23:08
Російські військові вдарили по Запоріжжю, спалахнула пожежа на підприємстві
22:53
боксБудьте готові: менеджер Ф’юрі – про третій бій Тайсона з Усиком
22:41
Лукашенко каже, що жалівся Трампу на тяжку долю Білорусі й почув слова підтримки
22:18
Венс каже, що готовий стати президентом США
21:55
FT: Трамп пропонував, щоб китайські війська стали миротворцями в Україні
21:45
велоспортВуельта. Іспанець Аюсо переміг у горах із відриву
21:34
Закон "про захист бізнесу" створює лазівки для корупціонерів – Transparency International Ukraine
Усі новини...
Реклама:
Реклама: