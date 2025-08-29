Макрон прокоментував обурення РФ через те, що назвав Путіна хижаком і людожером

Президент Франції Емманюель Макрон після обурення в Росії сказав, що вважає виправданими свої слова на адресу очільника Кремля, в яких назвав його "хижаком" і "людожером".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BFMTV

Деталі: Макрон у своїх коментарях 29 серпня після зустрічі з канцлером Німеччини сказав, що вважає виправданими свої слова на адресу правителя Росії, якого назвав хижаком і людожером – після того, як з Москви покритикували його за "вульгарність".

Реклама:

"Якщо сказати, що перед воротами Європи стоїть людожер – я вважаю, що це добре описує те, що так глибоко відчувають грузини, українці та багато інших народів", – сказав президент Франції.

Він вчергове розкритикував імперську ревізіоністську політику Кремля. "Різниця між позицією Владіміра Путіна на міжнародних самітах (...) та реальність на місці демонструє, наскільки він нещирий", – наголосив Макрон.

Президент Франції поруч з Мерцом запевнив, що Париж і Берлін продовжать просувати додаткові санкції проти Росії за війну проти України.

РЕКЛАМА:

Раніше він засудив останню масштабну повітряну атаку по Києву, що забрала життя 23 осіб.

Також Макрон анонсував зустріч лідерів "коаліції рішучих" щодо гарантій безпеки для України.