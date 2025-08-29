Макрон прокомментировал возмущение РФ из-за того, что назвал Путина хищником и людоедом

Президент Франции Эмманюэль Макрон после возмущения в России сказал, что считает оправданными свои слова в адрес главы Кремля, в которых назвал его "хищником" и "людоедом".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV

Детали: Макрон в своих комментариях 29 августа после встречи с канцлером Германии сказал, что считает оправданными свои слова в адрес правителя России, которого назвал хищником и людоедом – после того, как из Москвы раскритиковали его за "вульгарность".

"Если сказать, что перед воротами Европы стоит людоед – я считаю, что это хорошо описывает то, что так глубоко чувствуют грузины, украинцы и многие другие народы", – сказал президент Франции.

Он в очередной раз раскритиковал имперскую ревизионистскую политику Кремля. "Разница между позицией Владимира Путина на международных саммитах (...) и реальностью на месте демонстрирует, насколько он неискренен", – подчеркнул Макрон.

Президент Франции рядом с Мерцом заверил, что Париж и Берлин продолжат продвигать дополнительные санкции против России за войну против Украины.

Ранее он осудил последнюю масштабную воздушную атаку по Киеву, унесшую жизни 23 человек.

Также Макрон анонсировал встречу лидеров "коалиции решительных" по гарантиям безопасности для Украины.